翁曉玲提案…凍結卓榮泰9月到12月薪水 藍白人數優勢59：51表決通過

立法院今處理今年度中央政府總預算案，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰今年度9至12月薪水約148萬，全案經表決，贊成共59票、反對51票通過，卓榮泰必須依法編列預算與副署法律後，經立法院同意才能動支。

立法院今處理今年度中央政府總預算案，上演表決大戰。翁曉玲提案刪除行政院媒宣費1678萬元，指考量整體國防預算增額，及國家其他重大施政如災後重建等經費所需，媒宣費無急迫及必要，為共體時艱，全數刪除。此案藍白以人數優勢通過。

國民黨團提案減列行政院今年度9至12月業務費1億2186萬元、院長特別費150萬2000元，翁曉玲提案凍結卓榮泰今年度9至12月薪水，兩案均在藍白人數優勢下通過。

國民黨團提案，鑑於行政院辦理「施政及法制業務」怠忽職守、尸位素餐，違背人民付託，減列全數經費1437萬元；翁曉玲等提案，鑑於行政院所編機要費，是犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮等支出，屬各項施政計畫執行的非必要項目，為兌現賴總統對美方承諾，配合國防支出大幅增加之影響而必須遵節經費，減列553萬5千元。藍白以人數優勢通過前述兩案。

國民黨團提案，行政院新聞傳播未能傳達公正客觀政策訊息、業務訊息等，減列「新聞傳播業務」5254萬7千元；翁曉玲等提案減列「人權及轉型正義」預算1315萬元；國民黨立委王鴻薇等也提案，全數減列不當黨產處理委員會人事費「政務人員待遇」262萬9千元。藍白以人數優勢通過前述三案。