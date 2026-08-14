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總預算表決戰 翁曉玲提出多項預算刪凍引發綠委撻伐
立法院今天處理115年度總預算案和公投案，國民黨立委翁曉玲提案多項預算刪凍，其中包括凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水等，引發多位綠委在議場內不滿，翁曉玲面對綠委的指責微笑以對。
翁曉玲提出包括總統國務機要費刪減1千萬並凍結2千萬、文化部媒宣費全數刪除、公視刪減2185萬元並凍結2億元，更提出凍結卓榮泰9至12月薪水等，綠委不敵在野立委的人數表決優勢，幾度在議場內大喊不合理，反對刪除凍結預算。
翁曉玲上午表示，行政院口口聲聲說立法院卡了總預算200多天，但行政院為什麼不講自己卡了立法院法案400多天、卡了大法官人事案600多天？憲法是國家的根本大法，行政院都毀憲亂政了，把國家的基礎都摧毀了，像這樣一個不適任的行政院長，沒有刪減全部的薪水，只是凍結薪水，已經是對卓榮泰客氣了。
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