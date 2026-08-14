115年總預算通案先刪480億元 媒宣費除法定支出統刪50%

立法院會今處理115年度中央總預算案，根據黨團協商共識，最終通案刪除總預算1.689％，共480億元。

通刪費用包括大陸地區旅費、國外旅費及出國教育訓練費、國內旅費、特別費、減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費、委辦費、軍事裝備及設施費、一般事務費、媒體政策及業務宣導費、設備及投資。

其中大陸地區旅費，除法律明⽂規定支出及參加APEC相關會議與活動不刪外，國家通訊傳播委員會（NCC）、監察院全數刪除；中央研究院、國家科學及技術委員會、警政署及所屬、移民署統刪15%；其餘統刪30%。

特別費統刪60%，其中監察院、司法院、行政院、國家發展委員會、NCC ､ 僑務委員會、⼤陸委員會、內政部、農業部、數發部、⽂化部、外交部、經濟部、衛福部、財政部、交通部、法務部及所屬、銓敘部、勞動部、海委會全數刪除。

減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費通刪5%，委辦費除法律 明定支出外統刪10%，軍事裝備及設施統刪2.5%，⼀般事務費除法律明定支出外統刪10%。媒宣費除法律明規支出外統刪50%，委員會刪減數若超過通案刪減數，以委員會刪減數為準；設備及投資除法律明定支出、資產作價投資外統刪6%。