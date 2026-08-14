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總預算在野黨總提案數降至75案 今表決拚完成三讀

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院會14日處理115年度中央政府總預算案，力拚完成三讀。近日藍白近期密集溝通縮減案量，國民黨團總召傅崐萁指出，在野黨總提案數已經降到75案。民眾黨團表示，其保留39案至院會表決，減列金額約588億元、凍結約163億元。

民眾黨團說明，經過兩個多星期與提案委員、其他在野黨團及行政部門的逐案溝通，目前保留39案至院會表決，減列金額約588億元、凍結約163億元。通案刪減部分，國外旅費原則刪減30%，但陸委會、僑委會「出國報告爛到爆」，因此刪除70%國外旅費。

另媒體宣傳費原則減列50%，民眾黨團解釋，法律有明文規定的必要媒宣支出（如財政部統一發票政策宣傳、農業部畜禽屠宰衛生檢查經費等）都不會刪，通刪總額為1.5%，約426億元。另外還需計算各委員會與院會刪減之額度，待主計總處覈實計算。

民眾黨團指出，監察院整年預算約10億，人事費就占了8億多，扣除財產申報業務及本年度已執行業務後，民眾黨團將刪減1.1億元，並針對監委出缺，凍結29位監委人事費用。文化部旗下公視TaiwanPlus經營成效不佳，連文化部長都認為是災難，因此黨團刪減2億元。

民眾黨團提到，經濟部台糖對吳乃仁積欠國家1.7億元追討不力，「每個月只還5萬，要還300多年」，經濟部身為主管機關難辭其咎，因此刪減經濟部國營司預算800萬元；另民眾黨與國民黨討論後，決定刪除賴總統國務機要費1,000萬、並凍結2,000萬元。

總預算 在野黨 僑委會

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