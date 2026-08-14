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藍：全力支持國防無人機產業 634億預算全數通過

中央社／ 台北14日電

國民黨團今天表示，針對經濟部6年新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，及行政院各部會編列的192億元採購預算，合計634億元全數通過。

行政院去年訂定為期6年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，目標2030年帶動產值突破400億元。國民黨立法院黨團日前質疑「無人載具產業發展統籌型計畫」在未核定情況下，相關部會已於民國115年預算案中編列相關預算，疑違反「預算法」。

國民黨團今天發布新聞稿指出，全力支持發展無人機產業與強化國防，針對經濟部6年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，及行政院各部會編列的192億元採購預算，合計634億全數通過，並排除在總預算通刪1.5%之外。

國民黨團表示，強烈支持台灣安全及國防產業自主發展，期望能夠打造第二座世界級的護國神山，讓台灣無人機產業能夠蓬勃發展，加上台灣有最完整的上下游零附件產業鏈，相信未來會成為全世界最大的無人機生產基地。

國民黨團指出，之前因經濟部資料提供延宕，遲至立法院長韓國瑜召集協商後始得釐清。經查核確認與本年度各部會192億元採購預算無重複編列疑慮後，國民黨團予以支持，並感謝韓國瑜居中協調，展現國會不分朝野力挺國防的決心。

國民黨團表示，為務實打造「亞太民主供應鏈中心」，國民黨團針對442億元計畫提出主決議，要求經濟部將預算「分6年平均編列，每年不得超標」。此舉旨在保障國內業者獲得長期穩定訂單，避免預算暴起暴落導致產業斷層，以細水長流確保資源永續。

國民黨團指出，此外，支持國防絕非規避監督的藉口。未來相關採購務必嚴守「政府採購法」，強力防堵任何形式的「特權統包後再轉包」，拒絕戰略產業淪為少數人牟利溫床。未來各部會新增計畫，皆須依法納入統籌體系並經行政院核定，徹底落實事權統一。

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