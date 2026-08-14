各部會無人機預算634億元 國民黨團放行全數通過

2026年度中央政府總預算案14日在立法院上演表決大戰。行政院2025年核定六年期442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨團原提出通案全數刪除，後改為凍結案。今國民黨團宣布，該筆預算及行政院各部會編列192億元採購預算，合計634億元，放行全數通過。

國民黨團表示，其全力支持發展無人機產業與強化國防。針對經濟部六年 442 億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，及行政院各部會編列的192億採購預算，合計634億全數通過，並排除在總預算通刪1.5%之外，強烈支持台灣安全及國防產業自主發展。

國民黨團說明，之前因經濟部資料提供延宕，遲至立法院長韓國瑜召集協商後始得釐清。經查核確認與今年度各部會 192 億元採購預算無重複編列之疑慮後，黨團予以支持，並感謝韓國瑜居中協調，展現國會不分朝野力挺國防的決心。

為務實打造「亞太民主供應鏈中心」，國民黨團針對442億元計畫提出主決議：要求經濟部將預算「分六年平均編列，每年不得超標」。此舉旨在保障國內業者獲得長期穩定訂單，避免預算暴起暴落導致產業斷層，以細水長流確保資源永續。

國民黨團說，支持國防絕非規避監督的藉口。未來相關採購務必嚴守《政府採購法》，強力防堵任何形式的「特權統包後再轉包」，拒絕戰略產業淪為少數人牟利溫床。未來各部會新增計畫，皆須依法納入統籌體系並經行政院核定，徹底落實事權統一。

國民黨團堅信，真正的挺國防是將民脂民膏花在刀口上。他們將在力挺產業茁壯的同時持續嚴格把關，確保台灣的國防供應鏈強韌、清廉且透明。