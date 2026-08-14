總預算民眾黨團保留39案表決 刪監院1.1億元 凍結監委人事費

立法院會今將處理公投案及115年度中央總預算案，民眾黨立院黨團於院會前舉行記者會說明立場。民眾黨團總召陳清龍表示，黨團總預算案目前保留39案至院會表決，減列金額約588億元、凍結約163億元。

陳清龍表示，115年度總預算拖到今天才表決，賴清德總統與行政院長卓榮泰要負最大責任。賴政府對立法院三讀通過的法案不副署、不通過、不執行，不依法編列立院三讀通過的提升軍警消權益待遇法案；民進黨不斷對外宣稱卓榮泰薪水與人事費是法定支出、不能刪凍，「軍警消待遇也是法定人事費，依法不得刪減，為什麼不編列？」

陳清龍指出，立委職責是審預算，民眾黨8位委員提出365案預算案，反觀民進黨51位立委僅提出3案，背棄自己的工作執掌。民眾黨團一貫的原則，只要是照顧人民福祉的預算，黨團一定全力支持；而浮編濫編、養綠媒側翼、假藉出國考察實則吃喝玩樂、以及執行成效不明的預算，黨團也堅決刪除減列。

陳清龍說明，經過兩周多與提案委員、其他在野黨團及行政部門的逐案溝通，目前保留39案至院會表決，減列金額約588億元、凍結約163億元。通案刪減部分，國外旅費原則刪減30%，但陸委會、僑委會「出國報告爛到爆」，因此刪除70%國外旅費；也為了不讓民進黨把錢都拿去豢養綠媒，媒體宣傳費原則減列50%。陳清龍強調，法律有明文規定的必要媒宣支出（如財政部統一發票政策宣傳、農業部畜禽屠宰衛生檢查經費等）都不會刪，通刪總額為1.5%，約426億元。另外還需計算各委員會與院會刪減的額度，待主計總處覈實計算。

陳清龍詳述民眾黨提案內容，首先是監察院整年預算約10億，人事費就占了8億多，扣除財產申報業務及本年度已執行業務後，民眾黨團將刪減1.1億元，並針對監委出缺，凍結29位監委人事費用。文化部旗下公視TaiwanPlus經營成效不佳，連文化部長都認為是災難，黨團刪減2億元；而經濟部台糖對吳乃仁積欠國家1.7億元追討不力，「每個月只還5萬，要還300多年」，經濟部身為主管機關難辭其咎，因此刪減經濟部國營司預算800萬元；另民眾黨與國民黨討論後，決定刪除賴總統國務機要費1000萬，並凍結2000萬元。