總預算拚最後表決 卓榮泰：今年經驗明年應檢討、別再讓行政工作延宕

立法院今（14）日進行中央政府總預算案最後表決，行政院長卓榮泰上午受訪表示，總預算雖然拖到最後階段，但對全國人民而言仍是「好消息」，希望國家能夠真正往正常方向前進，也盼今年的經驗能在明年好好檢討，不要再讓行政工作延宕這麼久。

卓榮泰表示，今天行政院將迎接總預算表決最後階段，雖然時間較晚，但對全國人民來說，總預算能夠進入最後程序仍是好消息。他也提到，稍後還要向小朋友報告相關政策，希望國家未來能夠逐步回到正常運作的軌道。

針對外界質疑追加預算是否是為了反制「藍白」提出的提案，卓榮泰強調，追加預算並非為了反制任何政黨，而是依照《預算法》規定，在符合相關重大需求的情況下提出。他表示，政府若有正式需求，尤其涉及國家重大事項，就必須依照相關程序編列預算，與立法院刪減預算並沒有因果關係。

卓榮泰指出，相關預算是因應國家未來發展所需，並非針對特定政黨或立法院的預算刪減進行反制，政府仍會依照國家整體發展及實際需求推動相關工作。

至於國民黨立委翁曉玲主張凍結行政院長薪水，並以「餓死政府」等語批評政府，卓榮泰則表示，「個人是小，國家是大」，如果未來涉及國家重大事項，即使面對相關爭議，他仍會堅持到底。

卓榮泰強調，行政院將持續依照憲政及法律規定推動國政，盼中央政府各項工作能夠回到正常運作軌道，避免再因預算審查延宕，影響國家整體施政與發展。