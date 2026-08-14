總預算表決剩75案 傅崐萁喊話賴總統：珍惜韓國瑜善意 別再搞三不

針對今年度中央政府總預算案，立法院今日預計上演表決大戰。國民黨團總召傅崐萁正式簽署協商結論，令今日可處理今年度總預算案，傅今日表示，保留案為75案，並喊話賴清德總統，珍惜立法院長韓國瑜的善意，該副署的要副署，該公告的公告，該執行的執行，不要踐踏立法院尊嚴。

韓國瑜11日召集朝野黨團協商今年度總預算，因傅崐萁缺席而當場怒斥；簽署協商結論時，因國民黨團幹部似未獲授權，韓國瑜見國民黨團遲不簽字，當場再斥「不要敬酒不喝，喝罰酒。」不過，傅崐萁已簽署協商結論，同意今日院會處理總預算案，如今日未及完成三讀，各黨團同意下周一加開院會處理。

據了解，傅崐萁與民眾黨團總召陳清龍已溝通一個多星期，不停協調下，至昨日確定縮減至70多案。另有藍委表示，每次韓國瑜主持朝野協商，傅崐萁即使沒去都會簽署協商結論，傅不去是因行政院態度乖張，還罵藍委，加上綠委口無遮攔，踐踏朝野協商。

傅崐萁今日說，藍白經協調，保留案為75案。他說，希望行政院長卓榮泰該副署的要副署，該公告的公告，該執行的執行，不要踐踏立法院尊嚴，也希望賴清德珍惜韓國瑜的善意。