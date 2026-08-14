放行無人機發展預算 國民黨團：634億元全數通過

國民黨立法院黨團今日發出新聞稿，表示國民黨團全力支持發展無人機產業與強化國防，針對經濟部6年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，及行政院各部會編列的192億採購預算，合計634億全數通過。

國民黨團表示，在今年度總預算中共計634億的無人機預算，會排除在總預算通刪1.5%之外，國民黨團強烈支持台灣安全及國防產業自主發展，期望能夠打造第二座世界級的護國神山，讓台灣無人機產業能夠蓬飛發展，加上台灣有最完整的上下游零副件產業鍵，相信未來會成為全世界最大的無人機生產基地，出口所有需要的國家。

國民黨團表示，之前因經濟部資料提供延宕，遲至立法院長韓國瑜召集協商後始得釐清。經查核確認與本年度各部會192億元採購預算無重複編列之疑慮後，本黨團予以支持，並感謝韓院長居中協調，展現國會不分朝野力挺國防的決心。

國民黨團指出，為務實打造「亞太民主供應鏈中心」，黨團針對442億元計畫提出主決議：要求經濟部將預算「分6年平均編列，每年不得超標」。此舉旨在保障國內業者獲得長期穩定訂單，避免預算暴起暴落導致產業斷層，以細水長流確保資源永續。

國民黨團提到，此外，支持國防絕非規避監督的藉口。未來相關採購務必嚴守「政府採購法」，強力防堵任何形式的「特權統包後再轉包」，拒絕戰略產業淪為少數人牟利溫床。未來各部會新增計畫，皆須依法納入統籌體系並經行政院核定，徹底落實事權統一。

國民黨團表示，黨團堅信真正的挺國防是將民脂民膏花在刀口上，將在力挺產業茁壯的同時持續嚴格把關，確保台灣的國防供應鏈強韌、清廉且透明。