外傳致電關切韓傅衝突…盧秀燕曝總預算案進度 籲中央公平分配這預算

總預算案今天將在立院表決，立法院長韓國瑜和國民黨團總召傅崐萁此前隔空交火，外傳台中市長盧秀燕私下致電關切。盧今透露，今天藍白的刪減提案會是史上最低，兩筆無人機預算共634億元都會過；她也呼籲中央，拿到無人機預算要公平分配給中部。

盧秀燕今天上午主持大專青年學生公部門暑期工讀計畫教育訓練開幕，會後受訪，被問及是否有致電韓國瑜和傅崐萁，她說，私下的互動恕她保密，不過立法院經過這樣的激盪，有了好的結果，據她昨晚得到的消息，今天立院要三讀通過總預算案，藍白刪減預算的提案，會是史上最低。

盧秀燕指出，今天將通過的預算中，有兩筆年度無人機預算，分別是442億元與192億元，總共634億元，通通會過；她也希望這634億元能夠公平分配給發展無人機產業的城市，台中、苗栗、南投、彰化、雲林等中部地區，是發展無人機產業最重要的基地，他們才爭取這兩筆預算一毛不刪通過。

盧秀燕強調，此前這兩筆無人機預算沒有分配給中部地區，中部是無人機產業最重要的區塊，理應得到分配；無人機製作完成之後，必須要驗證試飛，但現在的試飛場都在南部地區，中部無人機業者做完還是要送到嘉義、高雄、台南去驗證，對中部來說極不公平。

盧秀燕希望，民進黨政府拿到寶貴的預算後，能公平無私的分配，開放中部的天空，讓中部的無人機業者做完能夠就地驗證試飛。