軍警加薪 彭紹瑾促政院編列預算

立法院去年三讀修正「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」提升軍警消待遇，法案經賴清德總統公布後，行政院卻以增加財政支出、聲請釋憲及暫時處分等理由未編入一一五年度預算，且傳出也未編入明年度預算。對此，監察委員被提名人彭紹瑾表示，立法院通過並公布施行的法律，行政機關原則上就應依法律規定辦理。

立法院全院委員會昨審查監察委員人事案，國民黨立委馬文君指出，立法院三讀修正軍人待遇條例，提高志願役加給及提高軍警消人員退休所得替代率，相關法律已完成公布施行程序，但行政院與國防部卻未依法編列相關預算。

馬文君說，在國防預算近年大幅增加的情況下，包括年度國防預算、國防韌性預算、軍購特別預算及無人機相關經費均持續增加，卻未落實已完成立法的軍人待遇，彭紹瑾未來若發現行政機關有類似違法失職情形，是否能依法調查？

彭紹瑾表示，行政機關依法行政，對於立法院通過並公布施行的法律，原則上就應依法律規定辦理，相關預算也應適時編列。他認為，若法律已經完成法定程序，行政機關就應依法律執行，除非行政院另有其他考量。