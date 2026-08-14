總預算今闖關⋯政院預告要追加 藍質疑「預算復活術」

今年度中央政府總預算案今天終於要在立法院展開表決大戰，只是行政院尚未等總預算過關，昨日即預告將提追加預算案，預計針對國防自主防衛戰力、八大社福津貼加碼、公務員專業與主管加給提出追加預算，但未提及將納志願役加薪、提高警消退休金等項目，在野黨批評行政院是賴帳政府，令人心寒。

今年度中央總預算去年八月送入立法院後，在野黨不滿賴政府未依法編列軍人加薪相關預算，要求總預算撤回重編。不過，立法院今年四月朝野協商達成共識，行政院應於今年度中央政府總預算案付委後半年內，提出軍人待遇條例及警察人員人事條例相關修正案。

日前媒體報導，明年度總預算案中，未編列志願役加薪、警消所得替代等預算，引發各界關注。政院人士指出，朝野協商當時所講的配套方案，行政院會依照決議，最晚十月與立法院積極溝通。

追加預算 也包括社福津貼調升經費

今年度中央政府總預算案今天即將在立法院審議，行政院昨已先預告預算三讀後提出追加預算。李慧芝說，追加預算範圍包括提升國防自主防衛戰力，以及將回溯至七月一日調增的軍公教人員專業加給、主管加給，也含括關乎三一八萬人權益、將回溯至七月一日補發的老農津貼、國民年金與六大社福津貼調升經費，待總預算案三讀，將對外說明。

關於提升國防自主防衛戰力方面，政院人士指出，由於立法院日前三讀的軍購特別條例，加上行政院提出的無人載具特別條例，兩者預算規模加總為九九○○億元，仍與原版的一點二五兆元有落差，預料也將追加預算範圍。

藍：國防預算遭刪 因用途交代不清

政院宣告提出追加預算，但軍人加薪及提升退休警消所得替代率預算，仍未納入追加預算當中。國民黨立院黨團書記長林沛祥指出，追加預算非「預算復活術」，國防預算等項目遭刪是因用途交代不清，政院若想藉此將遭刪預算加回，是在考驗國會的存在必要。

林沛祥強調，每筆公帑須交代清楚，若國會依法審查卻形同虛設，行政院想怎麼編就怎麼編，台灣將一步步走向「行政國獨權」，難道政府的預算邏輯是「朕要的，你不能不給嗎？」

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，立法院早已三讀通過軍警消待遇調整，就是要好好照顧辛苦的軍人與警察，然而賴政府卻拒絕執行、一再拖延，連追加預算都不編列，如此對待守護國家安全與治安的第一線人員，真的讓人心寒。