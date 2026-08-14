立院今表決2026年總預算 新興計畫2,000億預算拚解套

立法院今（14）日將針對2026年中央政府總預算展開表決大戰，在野黨決定通案刪減約426億元，初估約2,000億元攸關產業的新興計畫預算可望解套，包括AI新十大建設、產業發展補助、觀光補助等，都將可落實執行。

今年度總預算案送進立法院將近一年，今日終於要展開表決。行政院長卓榮泰昨日表示，行政院全力爭取各項有利國家安全、地方建設及人民福祉的政策預算，目前仍有相當多預算遭不合理或違法刪減、凍結，盼立法院予以合理解決。

總預算案新興計畫部分

卓榮泰強調，若立法院能嚴守憲政分際、權力分立及依法運作，行政、立法兩院，以及他與立法院長韓國瑜，都能共同捍衛憲政秩序，避免國家體制遭破壞，也不讓行政工作受到重大延誤。

根據行政院先前盤點，約3,000億元預算涉及今年度新興計畫，其中包括AI新十大建設約102億元，涵蓋智慧機器人、無人載具、矽光子及算力建設等；產業發展相關經費則約378億元，主要用於新材料循環園區申設、科專補助等計畫，均須待預算通過後才能推動。

觀光部分，交通部提出國旅優惠方案，包括平日住宿折抵最高2,000元、生日住宿金1,200元、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊獎勵等，在預算通過後，相關措施最快可於9月中上路。

3,000億元新興計畫中，較具急迫性的718億元，包含少子化生育補助、TPASS、治水防洪等新興計畫，立法院先前已通過公決案，同意行政院先行動支，扣除這部分，約有2,000億元規模的預算，在總預算三讀後，終於可以付諸政策落實。

另外行政院提出的「無人載具產業發展統籌型計畫」，原遭國民黨團提出通案全數刪除，經討論後改為全數凍結，預計今日交付院會表決，若順利過關，可望保留後續推動空間。

卓榮泰昨日強調，預算審查「個人事小、國家事重」，中央與地方政務都不能因預算延宕受到影響，尤其明年度中央政府總預算即將送進立法院，更不應出現今年度預算尚未審查完畢，明年度預算就已送進立法院的情況。