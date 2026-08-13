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政院擬提今年度追加預算 林沛祥直呼不合理：朕要的不能不給？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團書記長林沛祥。聯合報系資料照
國民黨團書記長林沛祥。聯合報系資料照

今年度中央政府總預算案仍在立法院審查中，行政院卻已喊出針對今年度總預算再提出「追加預算」，待今年度總預算案三讀後，適時對外說明。國民黨立院黨團書記長林沛祥直呼不合理，追加預算不是行政院的「預算復活術」，若國會依法審查預算，最後行政院仍想怎麼編就怎麼編，台灣正走向「行政國獨權」。

行政院今日表示，今年度預計針對提升國防自主防衛戰力、回溯至7月1日條稱的軍公教專業加給與主管加給、老農津貼、國民年金、6大社福津貼加碼，待今年度總預算案三讀後將提出，會適時對外說明。

林沛祥說，他認為這實在是非常不合理，追加預算不是行政院的預算復活術，尤其國防預算，立法院之所以刪減，就是因為部分項目的必要性、合理性與用途交代不清，甚至有浪費公帑的疑慮。行政院想把被國會刪掉的錢，再用追加預算的方式加回來，卻連具體項目、金額、用途都還說不清楚，這不是尊重國會，而是在考驗國會到底有沒有存在的必要。

林沛祥說，支持照顧社福，支持投資國防，但每一塊錢都要說明清楚，不能立法院刪一次，行政院就換個口袋再塞一次。如果國會依法審查預算，最後行政院還是想怎麼編就怎麼編，那台灣不是走向民主制衡，而是一步一步走向「行政國獨權」。難道現在政府的預算邏輯只剩下一句話：「朕要的，你不能不給嗎？」

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