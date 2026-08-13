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政院未編列軍人加薪預算 彭紹瑾：立院通過、行政機關應依法執行

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
監察委員被提名人彭紹瑾。聯合報系資料照
監察委員被提名人彭紹瑾。聯合報系資料照

立法院全院委員會今日續審監察委員人事案，國民黨立委馬文君指出，行政院不依法編列立院三讀修正的「軍人待遇條例」，未來若發現行政機關有違法失職情形，是否能依法調查？監察委員被提名人彭紹瑾表示，立法院通過並公布施行的法律，行政機關原則上就應依法律規定辦理，相關預算也應適時編列。

彭紹瑾表示，他尊重外界主張廢除監察院、考試院的聲音，未來若社會形成共識，透過修憲改變監察權的隸屬，他沒有意見，但修憲必須依照憲法程序進行。更重要的是，若監察院遭到調整，現行政治獻金管理、公務人員利益迴避及審計等職權應如何重新配置，也必須一併釐清。

彭紹瑾指出，世界各國普遍設有類似「Ombudsman」（行政監察）制度，原因就在於行政機關有時容易「護短」，需要相對獨立的機關進行制衡與調查。檢察官及法院主要處理刑事案件，未必能涵蓋所有行政監督事項，因此仍有設置獨立監督機關的必要。他若獲立法院同意出任監察委員，將盡個人專業，以公正無私、不分黨派的態度行使職權。

國民黨立委馬文君指出，立法院三讀修正「軍人待遇條例」，提高志願役加給及軍警消等人員退休所得替代率，相關法律已完成公布施行程序，但行政院與國防部卻未依法編列相關預算。在國防預算近年大幅增加的情況下，包括年度國防預算、國防韌性預算、軍購特別預算及無人機相關經費均持續增加，卻未落實已完成立法的軍人待遇，彭紹瑾未來若發現行政機關有違法失職情形，是否能依法調查？

彭紹瑾說，行政機關依法行政，對於立法院通過並公布施行的法律，原則上就應依法律規定辦理，相關預算也應適時編列。他認為，若法律已經完成法定程序，行政機關就應依法律執行，除非行政院另有其他考量。對此，馬文君說，難得聽到被提名人明確說出行政機關應依法編列預算，這點非常重要。

此外，國民黨立委林思銘關注近期毒油事件，質疑從行政院、食安辦公室、衛福部、食藥署到台糖公司，從通報、問題油品下架到後續檢驗，整體處理方式與態度均「荒腔走板」，詢問彭紹瑾若出任監察委員，是否會將毒油案列為第一件主動調查案件。

彭紹瑾表示，食品攸關人民生活，政府應嚴格把關，若行政機關有違法失職，監察院無可卸責，不論是人民陳情或監察委員主動申請，都有調查的權責。「如果沒有立案的話，我願意申請主動調查。」

行政機關 預算 政院

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