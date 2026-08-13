總預算明起表決傅崐萁簽字 藍內政組凍刪提案再減半

立法院長韓國瑜前天召集今年度總預算朝野協商，因國民黨團總召傅崐萁缺席而發怒。不過，傅崐萁已簽署協商結論，同意8月14日院會處理今年度總預算案，8月14日未及完成三讀，各黨團同意於8月17日加開院會，除確有窒礙難行者再協商，依協商結論通過外，其餘均照各委員會審查會議決議通過，協商未獲結論者則交付表決，並依表決結果通過。

此外，國民黨內政委員會立委王鴻薇、張智倫、廖先翔等今午中午討論預算提案，會後3人心情愉悅的步出會議室，張智倫還對王鴻薇說「姐有效率」。據了解，這次的討論中確認，國民黨在內政委員會主管部分原剩下的41項提案再減半，明天還需要表決的剩下20項提案。

韓國瑜前日召集朝野協商今年度總預算，因傅崐萁缺席而發怒。協商最後，韓國瑜宣讀黨團協商結論，14日處理總預算，若未處理完畢，17日加開院會處理，並要求黨團簽字。但因國民黨團幹部似未獲授權，韓國瑜又批，「開會開得口乾舌燥，這麼辛苦所求為何？」見國民黨團不簽字，再罵「不要敬酒不喝，喝罰酒。」

傅崐萁前日也溫情喊話韓國瑜，表示韓院長辛苦了。據了解，傅崐萁已在協商結論上簽字，確定同意8月14日院會處理今年度總預算案，8月14日未及完成三讀，各黨團同意於8月17日加開院會。

根據協商結論，今年度中央政府總預算案（含機密部分）審查總報告所列未送院會處理項目，除確有窒礙難行者再協商，依協商結論通過外，其餘均照各委員會審查會議決議通過。至送院會處理項目，協商有結論者，依協商結論通過；協商未獲結論者，交付表決，並依表決結果通過；另黨團協商之凍結內容經併委員會凍結案處理，依協商結論通過者，均不再於宣讀本中一一敘明。