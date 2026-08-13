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政院：追加預算納國防、社福津貼　總預算三讀後說明

中央社／ 台北13日電

今年度中央政府總預算案仍在立法院審查，行政院今天說，今年度預計針對提升國防自主防衛戰力、老農津貼、國民年金、6大社福津貼加碼，及公務人員專業加給與主管加給加薪等提出追加預算，待今年度總預算案三讀後，適時對外說明。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會表示，今年度中央政府總預算案送至立法院已逾350天，希望立法院儘速審議。

李慧芝說，政府今年預計提出追加預算，含括範圍包括提升國防自主防衛戰力，以及將回溯至7月1日調增的軍公教人員主管加給、專業加給，另外，關係318萬人權益、將回溯至7月1日補發的老農津貼、國民年金與6大社福津貼調升經費也包含在內，待今年度總預算案三讀，屆時將對外說明。

據了解，由於立法院三讀通過的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」僅為新台幣7800億元預算，以及行政院再提出的「國防自主無人載具採購特別條例」草案匡列2100億元，兩者加總仍比原版1.25兆元有2600億元落差，因此也在追加預算考量範圍。另外，因應中東情勢變化的平抑措施經費，預料也在追加預算範疇。

對於是否與立法院溝通今年度總預算案中的特定預算，藉以維持機關正常運作。李慧芝說，行政機關一直都在溝通，且包含司法院、考試院、監察院也不斷向立院朝野黨團溝通說明；目前已8月中旬，很多計畫都已經在執行甚至快要完成，希望立法院能儘速審議預算。

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