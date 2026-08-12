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追加預算納國防、社福津貼 待今年總預算三讀後拍板

中央社／ 台北12日電

行政院今年度預計針對老農津貼、國民年金、6大社福津貼加碼，及公務人員專業加給與主管加給加薪等提出追加預算，據了解，包含國防項目、因應中東情勢物價平抑措施經費也在追加預算考量範圍，但須等今年度總預算案三讀後才能拍板。

今年度中央政府總預算案仍在立法院審查，行政院今天表示，116年度中央政府總預算最快20日送行政院會通過後交立法院審議，加上後續將送交今年度追加預算，希望朝野共同努力，別讓3本預算互等、互卡。

今年度追加預算部分，行政院表示，包含老農津貼、國民年金、6大社福津貼加碼，及公務人員專業加給與主管加給加薪等。據了解，先前從新台幣1.25兆元被砍至7800億元的國防特別條例，以及因應中東情勢變化的平抑措施經費，都在這波追加預算考量範圍。

經費較為明確部分，包含一，軍公教專業加給、主管加給定額調增新台幣2000元，今年追加預算所需經費約112億元。二、老農津貼每月從8110元提高至1萬元、降低排富門檻，新增消費者物價指數（CPI）達到3%的調整機制等，逾53萬人受惠，今年預計追加預算129億元。

三，國民年金給付擬調高為5000元，受益人數將逾176萬人，每年預算估計為860億元，今年將以追加預算169.8億元方式支應。四，身心障礙者、低收入戶、弱勢兒童及少年等6大社福津貼加碼，預計追加預算65.9億元。

經費待定案國防部分，由於立法院三讀通過的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」僅為7800億元預算，以及行政院再提出的「國防自主無人載具採購特別條例」草案匡列2100億元，兩者加總仍比原版1.25兆元有2600億元落差，因此也在追加預算考量範圍。

知情人士指出，國防追加預算數額目前未有定論，且今年度總預算案尚未審議完畢，因此尚未定案。另外中東物價平抑措施經費也尚在討論當中，會視情況並確認其他部會是否提出追加預算。

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