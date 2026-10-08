亞運／贊助選手勇奪3銅 台新新光頒贈「入選嘉勉金、奪牌獎勵金」217萬元

2026愛知・名古屋亞洲運動會圓滿落幕，台新新光金控長期支持的運動好手傳回捷報，高爾夫球選手錢珮芸與隊友攜手勇奪女子團體銅牌，空手道選手石政中摘下男子67公斤級銅牌，田欣兒、洪芷暄則與隊友於女子團體形奪銅。為肯定選手取得國家代表資格及站上國際舞台的努力，台新新光金控暨旗下子公司兌現賽前「入選嘉勉、奪牌獎勵」承諾，連同教練獎勵，本次合計發出217萬元獎勵金，以具體行動支持臺灣體育人才持續挑戰國際舞台。

台新新光金控總經理林維俊表示，運動員能夠披上國家隊戰袍、代表臺灣站上國際舞台，是長時間投入訓練與不斷突破自我的成果，每一面獎牌背後，也凝聚選手、教練及團隊共同付出的心力。台新新光金控長期投入體育發展，希望不只在選手奪牌時給予肯定，更能陪伴運動員從培育、訓練到挑戰國際賽事的每一個重要階段，成為選手及團隊持續向前的堅強後盾。

本屆亞運，台新新光金控所支持的選手與團隊在多項賽事全力拚戰。其中，錢珮芸與曾雅妮、徐薇淩組成高爾夫女子代表隊，以團體總桿550桿摘下銅牌；石政中則在空手道男子對打67公斤級銅牌戰擊敗越南選手，完成個人亞運奪牌目標；女子團體形方面，田欣兒、洪芷暄與簡慧萱攜手出賽，在銅牌戰擊敗尼泊爾站上頒獎台；空手道教練鄧世瑀也獲得獎勵。台新新光金控支持的其他運動好手亦在籃球、霹靂舞、電競及空手道等項目奮力迎戰亞洲頂尖選手，展現長期訓練累積的成果。

台新新光金控長期投入臺灣體育發展，支持範疇涵蓋高爾夫球、空手道、籃球、霹靂舞、跆拳道、電競及路跑等多元項目，除支持優秀運動員，也持續投入團隊及基層人才培育。近年更透過「運動培力計畫」整合集團資源，深化支持體育發展與運動員培育，並藉由「小小培力營」及偏鄉校園活動，將運動所帶來的勇氣、毅力與自信向下扎根。未來，台新新光金控將持續秉持「認真、創新、永續」的企業精神，陪伴更多臺灣在地運動人才走向國際舞台，發光發熱。