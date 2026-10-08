快訊

睜開眼驚覺被強壓！女議員候選人遭打暈性侵 惡狼逞慾後疑嗆「民主黨婊子」

「為當代文學創造新形式」諾貝爾文學獎出爐 加拿大作家卡森獲桂冠

影／時光顯影：從台北飛行場到AI園區 90年松山機場迎轉折

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運／贊助選手勇奪3銅 台新新光頒贈「入選嘉勉金、奪牌獎勵金」217萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
台新銀行贊助高爾夫球選手錢珮芸，於2026愛知・名古屋亞運摘下女子團體銅牌。 台新銀行提供
台新銀行贊助高爾夫球選手錢珮芸，於2026愛知・名古屋亞運摘下女子團體銅牌。 台新銀行提供

2026愛知・名古屋亞洲運動會圓滿落幕，台新新光金控長期支持的運動好手傳回捷報，高爾夫球選手錢珮芸與隊友攜手勇奪女子團體銅牌，空手道選手石政中摘下男子67公斤級銅牌，田欣兒、洪芷暄則與隊友於女子團體形奪銅。為肯定選手取得國家代表資格及站上國際舞台的努力，台新新光金控暨旗下子公司兌現賽前「入選嘉勉、奪牌獎勵」承諾，連同教練獎勵，本次合計發出217萬元獎勵金，以具體行動支持臺灣體育人才持續挑戰國際舞台。

台新新光金控總經理林維俊表示，運動員能夠披上國家隊戰袍、代表臺灣站上國際舞台，是長時間投入訓練與不斷突破自我的成果，每一面獎牌背後，也凝聚選手、教練及團隊共同付出的心力。台新新光金控長期投入體育發展，希望不只在選手奪牌時給予肯定，更能陪伴運動員從培育、訓練到挑戰國際賽事的每一個重要階段，成為選手及團隊持續向前的堅強後盾。

本屆亞運，台新新光金控所支持的選手與團隊在多項賽事全力拚戰。其中，錢珮芸與曾雅妮、徐薇淩組成高爾夫女子代表隊，以團體總桿550桿摘下銅牌；石政中則在空手道男子對打67公斤級銅牌戰擊敗越南選手，完成個人亞運奪牌目標；女子團體形方面，田欣兒、洪芷暄與簡慧萱攜手出賽，在銅牌戰擊敗尼泊爾站上頒獎台；空手道教練鄧世瑀也獲得獎勵。台新新光金控支持的其他運動好手亦在籃球、霹靂舞、電競及空手道等項目奮力迎戰亞洲頂尖選手，展現長期訓練累積的成果。

台新新光金控長期投入臺灣體育發展，支持範疇涵蓋高爾夫球、空手道、籃球、霹靂舞、跆拳道、電競及路跑等多元項目，除支持優秀運動員，也持續投入團隊及基層人才培育。近年更透過「運動培力計畫」整合集團資源，深化支持體育發展與運動員培育，並藉由「小小培力營」及偏鄉校園活動，將運動所帶來的勇氣、毅力與自信向下扎根。未來，台新新光金控將持續秉持「認真、創新、永續」的企業精神，陪伴更多臺灣在地運動人才走向國際舞台，發光發熱。

台新銀行贊助空手道選手田欣兒(左起)、洪芷暄、石政中於2026愛知・名古屋亞運勇奪佳績；田欣兒、洪芷暄獲女子團體形銅牌，石政中獲男子對打67公斤級銅牌。 台新銀行提供
台新銀行贊助空手道選手田欣兒(左起)、洪芷暄、石政中於2026愛知・名古屋亞運勇奪佳績；田欣兒、洪芷暄獲女子團體形銅牌，石政中獲男子對打67公斤級銅牌。 台新銀行提供

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

中職／兄弟勝騎士季後賽首戰前東家 獅隊推布雷克應戰

中華職棒季後挑戰賽明天開打，兩隊今天公布第1戰先發投手，中信兄弟勝騎士轉隊後首次在季後賽對上前東家，統一7-ELEVEn...

中職／季後賽象獅大戰明天開打 雙方正式公布32人參賽名單

中華職棒季後挑戰賽明天下午5點將在台中洲際球場開打，中信兄弟、統一獅隊正式公布32人參賽名單，下半季冠軍兄弟在5戰3勝制（實為4戰3勝制）先保送1勝，贏得系列賽的球隊將在總冠軍賽和味全龍隊爭霸。

MLB／釀酒人沒收馬恰多兩分砲淘汰教士！連兩年國聯冠軍賽對決道奇

國聯頭號種子釀酒人隊作客聖地牙哥，今天在分區系列賽第4戰頂住壓力，推出4名投手只讓教士隊揮出3支安打，終場以3：1獲勝，系列賽3勝1敗過關，確定連續兩年在國聯冠軍賽和道奇隊交手，7戰4勝制系列賽12日開打。

MLB／自封「體育界」最強球隊！羅伯茲霸氣宣言：沒人比道奇更有天賦

道奇今日在國聯分區系列賽第4戰以4：1淘汰勇士。賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）也在慶祝時向全隊發表霸氣宣言，直言道奇不僅是最有天賦的球隊，更是整個體育界最出色的組織，距離最終目標還有8場勝利。

MLB／光芒暌違6年重返美聯冠軍賽 洋基3連敗分區系列賽最慘球隊

美聯頭號種子光芒隊氣勢驚人，完全不讓洋基隊有任何翻盤機會，今天6局上靠4棒梅薩（Victor Mesa Jr.）關鍵兩分砲打下江山，終場以4：3獲勝，分區系列賽3連勝挺進美聯冠軍賽，下個對手將是白襪、守護者隊的勝隊。

MLB／洋基球迷沒收沃爾普「全壘打」 官網形容30年前基特事件重演

洋基隊今天在紐約主場一路緊咬光芒隊，還是無法逆轉戰局，最後遭美聯救援王貝克（Bryan Baker）再見三振，在爆滿48865名球迷前以3：4落敗，分區系列賽3連戰打包，連續17年挑戰隊史第28座世界冠軍失利，6局下還出現球迷干擾比賽的插曲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。