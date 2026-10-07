賴總統讚亞運選手「國家驕傲」

中華代表團名古屋亞運共帶回五金、十七銀、卅三銅，賴清德總統昨接見亞運代表團時表示，無論是否得到獎牌，運動選手站上國際舞台，就是國家的驕傲。行政院昨則在圓山大飯店設宴，舉辦亞運代表團返國餐會，行政院院長卓榮泰宣布，將開啟「黃金計畫二點○」，為下一次大賽備戰。

賴總統表示，代表團出發前，他曾前往國訓中心授旗，並以「舞台是屬於選手的，是大家辛苦爭取而來的，站上舞台時，就要相信自己、全力以赴，這才是最重要的」勉勵選手。即便沒有獲得獎牌，也希望大家都能開心站上屬於自己的國際舞台，因為所有選手都已全力以赴、不虛此行。

談及本屆選手佳績，賴總統說，傅兆玄在跳高躍過二米二五，終結台灣田徑六十年金牌荒；王冠閎則在男子兩百公尺蝶式奪金，成為名副其實的「亞洲蝶王」，也是台灣暌違廿八年再度在泳池摘金，非常不容易；林郁婷雖然經過兩年的挫折與低潮，仍勇敢站上舞台，運用經驗與多年訓練，游刃有餘地再次獲得亞運金牌。

賴總統說，陳念琴在冠亞軍賽後，即使未能拿下金牌，仍主動上前擁抱印度選手，令人十分感動。此外，兩位年輕的選手，十二歲的辜泳諺及十四歲的林逸凡也為國爭光，在滑板場上贏得銀牌，他要感謝所有選手為國家盡心盡力。

卓榮泰昨在亞運代表團返國餐會致詞時兩度提到，將啟動「黃金計畫二點○」，期許台灣好手們好好準備未來的賽事，持續為國爭取佳績。

中華奧會主席蔡家福感謝運動部和農業部支持，讓代表團設置國家奧會主題館，透過寶島美食和運動體驗進行「運動外交」，還有像中繼站的設置，作為選手最好後盾。