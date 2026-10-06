賴總統接見亞運金牌 與林郁婷喝珍奶、大玩拍貼機

賴清德總統6日在總統府內接見名古屋亞運代表團，感謝代表團選手、教練、後勤團隊的辛勞付出。為備戰此次名古屋亞運，運動部提前做好後勤準備，飲食方面也毫不馬虎，研發專屬選手們的高蛋白珍珠奶茶、鹽滷豆花等。

賴總統今日也與運動部長李洋、拳擊選手林郁婷，在營養師的引導下，一同體驗試作、品嚐高蛋白珍奶飲品。賴總統說，他平常就喜歡喝珍珠奶茶，沒想到珍奶更有味道、更有力量，直呼「太讚了」。李洋則說，在名古屋時沒喝到，並現場承諾未來也會持續準備給選手享用。

此外，賴總統今日特別準備雞蛋糕、棉花糖、台式飲品，以及專屬台灣隊的拍貼邊框，希望讓代表團在總統府內留下美好回憶、感到賓至如歸。最後，賴總統也與拳擊金牌林郁婷一同體驗拍貼機，兩人一手戴上造型墨鏡、一手拿著「哥就是帥」的手舉牌，在拍貼機前合影留念，模樣相當逗趣。

賴總統致詞提到，他代表國家感謝所有選手的辛勞與表現，恭喜大家在亞運國際舞台上獲得獎牌、贏得肯定，無論獎牌成色，都是國家的榮耀。同時也肯定未獲獎牌的選手，大家長年努力、熬過傷痛與挫折，走過的每一步對國家而言同樣具有重大意義，期盼未來再接再厲。

代表團出發前，他曾前往國訓中心授旗，並以「舞台是屬於選手的，是大家辛苦爭取而來的，站上舞台時，就要相信自己、全力以赴，這才是最重要的」勉勵選手。即便沒有獲得獎牌，也希望大家都能開心站上屬於自己的國際舞台，因為所有選手都已全力以赴、不虛此行。

賴總統強調，大家並不孤單，運動部、國科會及所有團隊、教練、後援部隊都會與選手站在一起；除了有家人在背後支持，政府也一定會給予大家最有力的支持。

賴總統表示，運動選手站上國際舞台，就是國家的驕傲，每一滴汗水都值得政府的感謝與肯定，不論今年是否得到獎牌，都期盼大家繼續努力。此次亞運有很多斬獲，感謝李洋、後援團隊及教練盡心盡力。

談及此屆選手佳績，賴總統指出，傅兆玄在跳高躍過2米25，終結台灣田徑60年金牌荒；王冠閎則在男子200公尺蝶式奪金，成為名副其實的「亞洲蝶王」，也是台灣睽違28年再度在泳池摘金。林郁婷經過兩年挫折與低潮，仍勇敢站上舞台，運用經驗與多年訓練，游刃有餘地再次獲得亞運金牌。

而陳念琴在冠亞軍賽後，即使未能拿下金牌，仍主動上前擁抱印度選手，令人十分感動。此外，兩位年輕的選手，12歲的辜泳諺及14歲的林逸凡也為國爭光，在滑板場上贏得銀牌，他感謝所有選手為國家盡心盡力。