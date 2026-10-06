亞運／代表團奪好成績 卓榮泰：啟動「黃金計畫3.0」備戰下屆奧運

行政院長卓榮泰6日出席「2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會」代表團返國餐會，肯定台灣代表團在本屆亞運締造佳績，並特別感謝運動部長李洋全心帶領代表團參賽。卓榮泰表示，他已要求行政院及運動部持續精進「黃金計畫3.0」，為台灣下一階段國際賽事及下屆奧運提前備戰。

卓榮泰表示，此次名古屋亞運選手做好周全準備、竭盡心力爭取佳績，他最關心的仍是選手在享受比賽之餘，能否安全、健康完成賽事。他指出，此次代表團在後勤團隊支援下，選手獲得完善照顧，包括在名古屋、豐橋設置中繼站，以及在東京設置衛星站，並提供營養、醫療等後勤支援。

卓榮泰也特別提到彰化亞運龍舟教練黃椿彥自掏腰包準備鰻魚飯供選手食用，讓選手在日本也能吃到熟悉的台灣味，肯定代表團後勤團隊的用心。

對於代表團進駐選手村、參加開村升旗儀式時所遭遇的波折，卓榮泰表示，當時李洋、代表團團長蔡家福及工作團隊仍展現不放棄、不退縮的態度，讓國際看見台灣運動員及國家隊堅定、團結的一面，也守住台灣應有的立場與堅持。

卓榮泰也肯定李洋此次帶隊表現。他透露，代表團出發前，李洋曾向行政院請假，希望從比賽開始一路陪伴選手到賽事結束；當時李洋也考量立法院新會期開議，卓榮泰還曾詢問他要回台灣或留在日本，李洋選擇留在賽場陪伴選手，卓榮泰則笑稱，「那你拿到金牌再一起回來就好了。」

卓榮泰指出，李洋不僅事前數度赴日本實地勘查，做好代表團參賽準備，賽事期間也全心投入選手服務，從後勤、營養到醫療等需求均予以關注，展現運動員經驗與運動部長的能量，經過此次賽事後，也贏得大家對他的尊敬。

談及下一階段國家運動政策，卓榮泰表示，為備戰2020東京奧運，2018年時任行政院長的賴清德正式核定並啟動「黃金計畫」，之後教育部在2022年持續推動「黃金計畫2.0」，備戰2024巴黎奧運。他表示，本周一（5日）已在行政院政務會議要求行政院及運動部持續精進「黃金計畫3.0」，為下一屆奧運賽事做好準備。

卓榮泰表示，此次名古屋亞運台灣代表團創造多項久未斬獲的得牌紀錄，感謝所有選手、教練及後勤團隊的努力，也期盼全國持續支持「黃金計畫3.0」，讓台灣代表隊為下一次國際競賽做好更充分準備。