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亞運／卓榮泰宴請中華代表團 宣布啟動「黃金計畫2.0」

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左二）出席名古屋亞運中華代表團返國餐會，由跳高金牌傅兆玄（左起）與軟網混雙金牌的黃詩媛／余凱文一起致贈簽滿中華代表團人員名字的會旗給卓院長。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左二）出席名古屋亞運中華代表團返國餐會，由跳高金牌傅兆玄（左起）與軟網混雙金牌的黃詩媛／余凱文一起致贈簽滿中華代表團人員名字的會旗給卓院長。記者蘇健忠／攝影

行政院今天中午在圓山大飯店舉行名古屋亞運中華代表團返國餐會，行政院長卓榮泰致詞時宣布，政府將啟動「黃金計畫2.0」，持續協助台灣選手備戰下一場國際大賽，期許中華健兒再創佳績。

卓榮泰致詞時提到，代表團進入選手村當天曾遇到一些波折，他特別感謝體育部長李洋及中華奧會主席在現場堅持、不退縮，讓國際社會看到台灣運動員與團隊的堅定與團結。卓榮泰表示，當時台灣民眾都相當感動，也非常感謝代表團「為國家守住立場，守住國家的堅持」。他隨後宣布將啟動「黃金計畫2.0」，希望選手們持續專注訓練、做好準備，在未來國際賽事中繼續為國爭取榮耀。

中華代表團此次參加名古屋亞運，共拿下5面金牌、17面銀牌及33面銅牌。今天出席餐會的金牌選手包括「金牌拳后」林郁婷、「蝶王」王冠閎、跳高選手傅兆玄，以及軟式網球混雙余凱文、黃詩媛；網球女雙謝淑薇、梁恩碩則未出席。

餐會現場，林郁婷代表致贈賽事吉祥物給卓榮泰，隨後還拿出手機與卓榮泰自拍，接著由傅兆玄、余凱文及黃詩媛共同致贈一面簽滿中華代表團成員名字的會旗給卓榮泰，卓榮泰也回贈紀念品，由「蝶王」王冠閎代表接受，為名古屋亞運代表團返國餐會留下溫馨一幕。

行政院長卓榮泰（左）出席名古屋亞運中華代表團返國餐會，「金牌拳后」林郁婷（右）致贈賽事吉祥物後，還拿出手機和院長自拍。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）出席名古屋亞運中華代表團返國餐會，「金牌拳后」林郁婷（右）致贈賽事吉祥物後，還拿出手機和院長自拍。記者蘇健忠／攝影

行政院長卓榮泰（左）中午出席名古屋亞運中華代表團返國餐會，致贈回禮由金牌「蝶王」王冠閎（右）代表接受。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）中午出席名古屋亞運中華代表團返國餐會，致贈回禮由金牌「蝶王」王冠閎（右）代表接受。記者蘇健忠／攝影

行政院長卓榮泰（左）出席名古屋亞運中華代表團返國餐會，「金牌拳后」林郁婷（右）致贈賽事吉祥物。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）出席名古屋亞運中華代表團返國餐會，「金牌拳后」林郁婷（右）致贈賽事吉祥物。記者蘇健忠／攝影

行政院中午在圓山大飯店宴請名古屋亞運中華代表團返國餐會，行政院長卓榮泰（中）致詞時宣布，將開啟「黃金計畫2.0」，為下一次大賽備戰，隨後分十五梯次和代表團合影。記者蘇健忠／攝影
行政院中午在圓山大飯店宴請名古屋亞運中華代表團返國餐會，行政院長卓榮泰（中）致詞時宣布，將開啟「黃金計畫2.0」，為下一次大賽備戰，隨後分十五梯次和代表團合影。記者蘇健忠／攝影

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