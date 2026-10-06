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亞運／設返國餐會迎接中華英雄 卓榮泰宣布啟動「黃金計畫2.0]

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
行政院中午在圓山大飯店宴請名古屋亞運中華代表團返國餐會，行政院長卓榮泰（中）致詞時宣布，將開啟「黃金計畫2.0」，為下一次大賽備戰，隨後分十五梯次和代表團合影。記者蘇健忠／攝影
行政院中午在圓山大飯店宴請名古屋亞運中華代表團返國餐會，行政院長卓榮泰（中）致詞時宣布，將開啟「黃金計畫2.0」，為下一次大賽備戰，隨後分十五梯次和代表團合影。記者蘇健忠／攝影

行政院今天在圓山大飯店設宴，舉辦名古屋亞運中華代表團返國餐會，行政院院長卓榮泰親自宣布，將開啟「黃金計畫2.0」，下一次大賽備戰。

中華代表團名古屋亞運共帶回5金、17銀、33銅，今天包括金牌選手「金牌拳后」林郁婷、「蝶王」王冠閎、跳高傅兆玄及軟網混雙的余凱文／黃詩媛都親自出席，林郁婷代表致贈賽事吉祥物給卓榮泰後還拿出手機和院長自拍。

卓榮泰提到，進到選手村的那天遇到些波折，「感謝李洋部長、奧會主席在現場堅持不退縮，讓國際看到台灣的運動員和團隊如此堅定團結，我們在國內都很感動也很感謝，你們為國家守住立場，守住國家的堅持。」

現場致詞時，卓榮泰更兩度提到，將啟動「黃金計畫2.0」，期許台灣好手們好好準備未來的賽事，持續為國爭取佳績。

中華奧會主席蔡家福今天也特別感謝運動部和農業部支持，讓代表團在名古屋亞運設置國家奧會主題館，透過寶島美食和運動體驗進行「運動外交」，另外還有像是中繼站的設置，作為選手最好後盾；蔡家福還提到，農業部提供的7千多份果乾，最後兩天就已經被領取一空，受歡迎度可見一斑。

名古屋亞運中華代表團總領隊廖裕輝也提到，運動部部長李洋和政務次長洪志昌跑遍各場館，幫選手加油，令人感動，她也感謝代表團的後勤力量，「看到醫療團隊的醫生，不分晝夜幫助選手，更看到運動部、奧會、國訓中心所有同仁，為所有選手背後做的努力。」

林郁婷（右）代表致贈吉祥物給行政院院長卓榮泰後，拿出手機和院長自拍。記者曾思儒／攝影
林郁婷（右）代表致贈吉祥物給行政院院長卓榮泰後，拿出手機和院長自拍。記者曾思儒／攝影

林郁婷（右）代表致贈吉祥物給行政院院長卓榮泰。記者曾思儒／攝影
林郁婷（右）代表致贈吉祥物給行政院院長卓榮泰。記者曾思儒／攝影

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