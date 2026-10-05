亞運／宏道基金會慶功見證台灣亞運泳壇首金 林昀儒、唐嘉鴻錄影片致謝

宏道基金會今(5)日舉辦「亞運返國慶功餐會」，邀請參與2026名古屋亞運的選手與教練齊聚一堂。此次宏道基金會的選手總共拿到2金3銀8銅的好成績。尤其是，從高中時期就接受基金會贊助支持的游泳選手王冠閎，更是為台灣寫下亞運游泳項目首面金牌的歷史新頁。

宏道基金會董事長林鴻道表示：「獎牌只有一面，但背後所付出的時間、汗水和堅持，是無數個日子累積而成。今天我們慶祝的不只是奪牌，更是每一位選手願意為夢想堅持到底的精神。」

林鴻道也特別感謝教練團隊長期陪伴選手，「選手站在場上拚戰的每一刻，教練都在背後默默付出。選手拿到獎牌，教練也應該被看見、被肯定。」因此基金會除了獎勵選手，也同樣頒發獎金給教練，希望讓這份榮耀能夠完整地被分享。

今天一同參與返國慶功餐會的奪牌選手有游泳王冠閎、拳擊林郁婷、陳念琴、射擊楊昆弼、李孟遠、舉重郭婞淳、陳冠伶、體操男團蕭佑然、莊佳龍、射箭反曲弓男團湯智鈞、林子翔。餐會現場，選手與教練分享征戰亞運的點滴，現場氣氛熱烈。

即使部分選手因賽事無法親自到場，也沒有缺席這場屬於「宏道家庭」的慶功時刻。桌球選手林昀儒、馮翊新、郭冠宏、洪敬愷、體操選手唐嘉鴻、跆拳道選手洪俊義、林唯均等人特別錄製影片，向林鴻道董事長及宏道基金會表達感謝，感謝基金會一路以來在訓練與賽事上的贊助支持，讓他們能夠更專注地在各項賽事上，不斷突破自己，爭取更高榮耀。

對宏道基金會而言，從31位選手踏上亞運征途，到18位選手站上頒獎台，數字背後更重要的，是每一位運動員一路走來的堅持。林鴻道說：「我們希望做的，不只是一次性的獎勵，而是長期陪伴更多運動員從訓練場走向國際賽場，讓每一份努力都有被看見的機會，也讓更多屬於台灣的體育故事，在世界舞台上持續發生」。

金牌選手獎金50萬、教練15萬 銀牌選手獎金25萬、教練8萬 銅牌選手獎金15萬、教練5萬

宏道基金會董事長林鴻道(左)頒獎給舉重銅牌郭婞淳。 宏道基金會提供

宏道基金會的選手總共拿到2金3銀8銅的好成績，宏道基金會董事長林鴻道(中黑衣)特別獎勵選手。 宏道基金會提供

宏道基金會董事長林鴻道(左)頒獎給重金牌林郁婷。 宏道基金會提供