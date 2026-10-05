快訊

蔡康永回應蔣萬安衝上微博熱搜 陸網反應曝光

市價16億！海巡破獲近10年最大量大麻 攔截貨車扣815公斤毒品

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運／宏道基金會慶功見證台灣亞運泳壇首金 林昀儒、唐嘉鴻錄影片致謝

聯合新聞網／ 綜合報導
宏道基金會的選手總共拿到2金3銀8銅的好成績，宏道基金會董事長林鴻道(中黑衣)特別獎勵選手。 宏道基金會提供
宏道基金會的選手總共拿到2金3銀8銅的好成績，宏道基金會董事長林鴻道(中黑衣)特別獎勵選手。 宏道基金會提供

2026名古屋亞運

宏道基金會今(5)日舉辦「亞運返國慶功餐會」，邀請參與2026名古屋亞運的選手與教練齊聚一堂。此次宏道基金會的選手總共拿到2金3銀8銅的好成績。尤其是，從高中時期就接受基金會贊助支持的游泳選手王冠閎，更是為台灣寫下亞運游泳項目首面金牌的歷史新頁。

宏道基金會董事長林鴻道表示：「獎牌只有一面，但背後所付出的時間、汗水和堅持，是無數個日子累積而成。今天我們慶祝的不只是奪牌，更是每一位選手願意為夢想堅持到底的精神。」

林鴻道也特別感謝教練團隊長期陪伴選手，「選手站在場上拚戰的每一刻，教練都在背後默默付出。選手拿到獎牌，教練也應該被看見、被肯定。」因此基金會除了獎勵選手，也同樣頒發獎金給教練，希望讓這份榮耀能夠完整地被分享。

今天一同參與返國慶功餐會的奪牌選手有游泳王冠閎、拳擊林郁婷、陳念琴、射擊楊昆弼、李孟遠、舉重郭婞淳、陳冠伶、體操男團蕭佑然、莊佳龍、射箭反曲弓男團湯智鈞、林子翔。餐會現場，選手與教練分享征戰亞運的點滴，現場氣氛熱烈。

即使部分選手因賽事無法親自到場，也沒有缺席這場屬於「宏道家庭」的慶功時刻。桌球選手林昀儒、馮翊新、郭冠宏、洪敬愷、體操選手唐嘉鴻、跆拳道選手洪俊義、林唯均等人特別錄製影片，向林鴻道董事長及宏道基金會表達感謝，感謝基金會一路以來在訓練與賽事上的贊助支持，讓他們能夠更專注地在各項賽事上，不斷突破自己，爭取更高榮耀。

對宏道基金會而言，從31位選手踏上亞運征途，到18位選手站上頒獎台，數字背後更重要的，是每一位運動員一路走來的堅持。林鴻道說：「我們希望做的，不只是一次性的獎勵，而是長期陪伴更多運動員從訓練場走向國際賽場，讓每一份努力都有被看見的機會，也讓更多屬於台灣的體育故事，在世界舞台上持續發生」。

金牌選手獎金50萬、教練15萬

銀牌選手獎金25萬、教練8萬

銅牌選手獎金15萬、教練5萬

宏道基金會董事長林鴻道(左)頒獎給舉重銅牌郭婞淳。 宏道基金會提供
宏道基金會董事長林鴻道(左)頒獎給舉重銅牌郭婞淳。 宏道基金會提供

宏道基金會的選手總共拿到2金3銀8銅的好成績，宏道基金會董事長林鴻道(中黑衣)特別獎勵選手。 宏道基金會提供
宏道基金會的選手總共拿到2金3銀8銅的好成績，宏道基金會董事長林鴻道(中黑衣)特別獎勵選手。 宏道基金會提供

宏道基金會董事長林鴻道(左)頒獎給重金牌林郁婷。 宏道基金會提供
宏道基金會董事長林鴻道(左)頒獎給重金牌林郁婷。 宏道基金會提供

宏道基金會董事長林鴻道(左)頒獎給游泳王冠閎。 宏道基金會提供
宏道基金會董事長林鴻道(左)頒獎給游泳王冠閎。 宏道基金會提供

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

亞運／宏道基金會慶功見證台灣亞運泳壇首金 林昀儒、唐嘉鴻錄影片致謝

宏道基金會舉辦亞運返國慶功餐會，選手奪2金3銀8銅；王冠閎締造台灣亞運游泳首金，基金會並獎勵選手與教練。

亞運游泳／王冠閎奪金開心走在對的道路 返台大啖燒烤麻辣鍋

「台灣蝶王」王冠閎在名古屋亞運游泳男子200公尺蝶式奪金寫紀錄，他直言，很開心走在對的道路上，也為之後比賽增添信心，返台...

亞運／何詩蓓雙金、7人欖球3連冠 香港摘54獎牌破紀錄水上項目貢獻多

名古屋亞運會4日晚上圓滿閉幕，香港代表團寫下歷史，以11金19銀24銅共54枚獎牌，締造金牌和總獎牌數的歷史最佳成績，揭開香港體壇光輝新一頁。代表團團長黃寶基5日表示運動員表現「出乎意料之外的好」；水上項目貢獻一大比例，四個首度派隊的新項目隊伍則以累積經驗為目標。

亞運／中華隊19金掉到5金警訊 黃金世代退場後誰來扛重任？

亞運從上屆19金剩5金，是台灣競技實力退化嗎？本屆5張金牌是繼1990年北京亞運0金後，36年以來最低，主因是上屆杭州亞運奪金重點項目本屆未開，滑輪溜冰少了7面金牌，次因是黃金世代逐漸落幕、年輕戰力需要時間登頂爭金，本屆我國仍拿下55面獎牌，整體競爭力並未退化，但更多集中在奪銀跟拿銅，仍等待奪金戰力接班。

亞運／播錯國歌還升不起旗！名古屋知事總結稱「亞運賽事本身算順利」網炸鍋了

第20屆愛知・名古屋亞洲運動會於4日閉幕。據日媒名古屋電視台報導，身兼大會籌委會會長的大村秀章知事在總結賽事時宣稱，本屆亞運規模超越2020東京奧運，雖面臨諸多未知挑戰，但「賽事進行本身尚算順利」。

亞運／中國總獎牌數12連霸 2到5名代表團加總金牌也難敵

就算排名第2到5的代表團加總都追不上的龍頭：可怕的中國亞運代表隊！名古屋亞運落幕總計，中國以169金89銀83銅共341面獎牌、完成亞運獎牌榜12連霸，地主日本、南韓、印度、烏茲別克加總的金牌數都還不及中國，中國優勢在於奪金項目很廣泛、內部建立可持續性的培訓機制與換血接班，從田徑、游泳、武術、跳水、射擊、輕艇都是優勢項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。