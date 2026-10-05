亞運游泳／王冠閎奪金開心走在對的道路 返台大啖燒烤麻辣鍋

「台灣蝶王」王冠閎在名古屋亞運游泳男子200公尺蝶式奪金寫紀錄，他直言，很開心走在對的道路上，也為之後比賽增添信心，返台後馬上大啖燒烤、麻辣鍋等美食。

王冠閎在本屆亞運奪金，寫下台灣男子游泳隊史第一人紀錄，更是繼1998年曼谷亞運的游泳女將蔡淑敏後，再有台灣選手摘下亞運游泳金牌。

今天王冠閎出席財團法人宏道運動發展基金會返國慶功餐會，他表示，直到現在仍時不時會想起比賽過程及拿到勝利的當下，一切都像在作夢。比賽結束後，他在返台的飛機上不斷看比賽影片回味，很享受那個當下。

王冠閎表示，很開心、很感動，在這段這麼辛苦的過程中得到甜美的果實，感覺走在對的道路上，使用了正確的訓練方式，也希望拿下金牌後，面對下屆奧運、之後的比賽，都可以繼續努力、拿下好成績，更增添信心。

被問起比賽結束後最想做的事，王冠閎毫不猶豫回答「吃美食」，回台灣隔天馬上吃燒烤、火鍋、麻辣鍋，連吃了2、3天，和家人、朋友一起分享喜悅。

王冠閎表示，比賽備戰期間，基本只能吃白飯配雞胸肉、水煮等清淡食物，連吃10幾天也很痛苦、覺得很乾。

王冠閎與桌球好手林昀儒交情好，美食開啟他們的共通話題，賽前也會互相鼓勵、賽後彼此祝賀。