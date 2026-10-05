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亞運／中國總獎牌數12連霸 2到5名代表團加總金牌也難敵

台灣醒報／ 台北報導
中國代表團繼續稱霸亞洲體育競技，以169金89銀83銅完成亞運獎牌榜的12連霸。 中新社
中國代表團繼續稱霸亞洲體育競技，以169金89銀83銅完成亞運獎牌榜的12連霸。 中新社

2026名古屋亞運

就算排名第2到5的代表團加總都追不上的龍頭：可怕的中國亞運代表隊！名古屋亞運落幕總計，中國以169金89銀83銅共341面獎牌、完成亞運獎牌榜12連霸，地主日本、南韓、印度、烏茲別克加總的金牌數都還不及中國，中國優勢在於奪金項目很廣泛、內部建立可持續性的培訓機制與換血接班，從田徑、游泳、武術、跳水、射擊、輕艇都是優勢項。

亞運獎牌榜12連霸

根據《印度快報》報導，名古屋亞運獎牌榜呈現一超多強的情況，即便戰力穩居第二的日本擔任東道主，獎牌數仍遠遠不及榜首中國，連排名第2到5的代表團加總都追不上中國的金牌數！中國以169金89銀83銅共341面獎牌，連續12屆宰制亞運。

本屆賽事項目調整，拳擊、帆船、田徑、羽球、划船等項目的金牌數也較上屆杭州減少，作為東道主的日本，比上屆杭州亞運暴增31面金牌、總獎牌數也提升81面，卸下地主國身份的中國減少32金，但本屆雙方金牌差距仍超過一倍，足見中國在亞洲體壇的統治力。

追溯亞運歷史，兩大傳統體育強國日本與南韓，分別在1982與1986年後，再也追不上中國，1978年曼谷亞運，日本仍在金牌、總獎牌數都排第一，1982年新德里亞運時，中國靠著體操狂奪牌，完成對日本的金牌反超（雙方總獎牌數相同），正式登上亞運第一；1986年地主南韓在漢城亞運狂掃224面獎牌，雖然優於中國的222面，但中國仍靠金牌數（94：93）登頂獎牌榜。 

中國亞運代表隊從田徑、游泳、武術、跳水、射擊、輕艇都是優勢項。圖截自微博
中國亞運代表隊從田徑、游泳、武術、跳水、射擊、輕艇都是優勢項。圖截自微博

奪金項目廣泛

 中國優勢在於奪金項目很廣泛，國內建立可持續性的培訓機制與換血接班，擴大競技人才庫，遴選制度層層嚴格篩選，無論競賽項目如何變動，中國都保有一定的奪金基本盤。如今，他們在田徑、游泳、武術、跳水、射擊、輕艇多項賽事都保有領先地位。

最統治的依然是跳水夢之隊與武術，跳水夢之隊連續宰制52年、100張金牌從未失手過，武術繼上屆杭州15金奪11金、本屆更上層樓完成12金；射擊與輕艇也都保持著6成的金牌霸榜率；中國泳團也很可怕，雅加達亞運時日本還能與中國稍微競爭，但杭州與名古屋，中國游泳都帶走30金，戰力已經提升到奧運爭金等級。

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