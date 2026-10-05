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亞運／中華隊19金掉到5金警訊 黃金世代退場後誰來扛重任？

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
中華代表團此次亞運一共獲得5金17銀33銅。。 中新社
中華代表團此次亞運一共獲得5金17銀33銅。。 中新社

2026名古屋亞運

亞運從上屆19金剩5金，是中華代表隊競技實力退化嗎？本屆5張金牌是繼1990年北京亞運0金後，36年以來最低，主因是上屆杭州亞運奪金重點項目本屆未開，滑輪溜冰少了7面金牌，次因是黃金世代逐漸落幕、年輕戰力需要時間登頂爭金，本屆我國仍拿下55面獎牌，整體競爭力並未退化，但更多集中在奪銀跟拿銅，仍等待奪金戰力接班。

奪金重點未開

名古屋亞運落幕通算，我國代表團寫下5金17銀33銅，在獎牌榜位居15名，對比上屆杭州亞運的平歷史新高19金，金牌銳減14面，單看金牌數與名次，都是繼1990年北京亞運的0金10銀21銅以來的最差成績，但其實不能說是中華代表隊競技實力退步！

 金牌銳減的主因是上屆杭州亞運的奪金重點項目：滑輪溜冰本屆未開，上屆滑輪溜冰共計開出14面金牌，我國豪取7金、外帶2銀4銅，金牌數與總牌量都是該項第一、力壓地主國中國；橋牌與圍棋的金牌本屆也都未列入正式競賽，中華隊上屆金牌近半數都「未戰而失」。

接班換血

針對總獎牌數來看，我國雖然少了上屆滑輪溜冰的13面獎牌，但本屆仍有55面獎牌、其實能排第6，銀牌與銅牌總數甚至提升，真正的競爭力問題出在金牌變少，團體競爭力並未下降，但缺少金牌等級的頂尖運動員。

這與我國黃金世代逐漸落幕有關，過往10多年支撐著國際賽成績的黃金世代步入生涯後段，羽球天后戴資穎已經退休，37歲世界球后曾雅妮仍幫助女團拿銅，郭婞淳、林郁婷、李智凱等過去幾屆大賽的重要奪牌戰力，也都已經跨過30歲。而這些人代表的傳統奪金項目逐漸式微，例如舉重過往有許淑淨、郭婞淳等世界級的奧運戰力，但現在已連兩屆缺金，跆拳道同樣也面臨換血斷檔問題。

奪牌版圖變化

接班問題讓我國奪牌庫發生變化，雖然舉重、跆拳道、體操、空手道下滑，但田徑、游泳這些非傳統奪牌項目卻人才湧現，「台灣蝶王」王冠閎拿下中華隊史上首面亞運男子游泳金牌、傅兆玄也終結男子田徑長達60年的金牌荒，這類亞運、奧運最難突破的傳統項目，我國逐漸培養出競爭洲際金牌的頂尖戰力。

正如本屆後勤備受好評的運動部所努力的方向，我國正積極走向戰績過渡期的艱困時刻，未來針對過往奪牌庫培養人才接班，並繼續支持突破性發展的項目，諸如田徑、游泳、滑板，再次打造新的黃金世代。

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