播錯國歌還升不起旗！名古屋知事總結稱「亞運賽事本身算順利」網炸鍋了

第20屆愛知・名古屋亞洲運動會於4日閉幕。據日媒名古屋電視台報導，身兼大會籌委會會長的大村秀章知事在總結賽事時宣稱，本屆亞運規模超越2020東京奧運，雖面臨諸多未知挑戰，但「賽事進行本身尚算順利」。

不過，對賽期內連環爆發的眾多營運缺失，大村知事也不得不坦言每天都疲於奔命地處理各類突發狀況，並首度公開向權益受損的各國選手深表歉意。本屆亞運從播錯參賽國國歌、國旗無法升起，到接駁專車延誤、選手村食宿服務不善等，荒腔走板的狀況層出不窮。

對此，日本經濟評論家門倉貴史重砲抨擊，問題的關鍵在於籌委會砸下約630億日圓（約台幣127億元）的巨額公帑，將場地建置與營運全部外包給外國企業。他痛批外商表現與高額預算嚴重脫節，不僅讓市民稅金白白流向海外，更錯失由日企彈性應變的機會，質疑籌委會為何堅持全盤外包，必須給社會大眾清楚交代。

日本網友同樣群情激憤，紛紛將矛頭指向賽會高層。大批網友直言，即便缺乏主辦超大型賽事的經驗尚可理解，但放錯國歌、升不起國旗這類低級錯誤，竟然在短短幾天內一再重複發生，令人匪夷所思。輿論痛斥，種種離譜行徑已徹底重創日本嚴謹守紀的國際信譽，要求賽後絕不能道歉了事，必須徹查失職原因。身為籌委會最高首長的大村知事，更應為砸鍋的大會向全民與國際社會負起政治責任。