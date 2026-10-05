第20屆亞運香港奪11金 創史上最佳成績

第20屆亞運已於4日閉幕，陸港澳均創下佳績。中國體育代表團在本屆亞運奪得169金89銀83銅，實現亞運金牌榜十二連冠的同時，金牌總數更創境外參賽新高；香港共奪得54面獎牌，包括11金、19銀、24銅，獎牌榜位列第九，為歷屆最佳成績；澳門也奪得1金4銀1銅，同樣是澳門參加亞運以來的最佳紀錄。

第20屆愛知．名古屋亞運金牌數前三的國家分別為中國（169金）、日本（83金）、南韓（39金）。日本隊憑東道主優勢，無論金牌數或獎牌數均遠超上屆，並拉大與韓國隊的距離，韓國金牌數不及日本的一半。中華代表團則以5金17銀33銅的成績落名第15，是繼1990年北京亞運「零金」後，近36年來金牌數最少的一屆。

本屆亞運共有來自45個國家和地區的代表團及亞奧理事會難民代表隊參加。其中，28個代表團獲得金牌、40個代表團獲得獎牌。20歲的泰國短跑運動員汶頌和13歲的中國游泳運動員于子迪分別當選本屆亞運男子、女子最有價值運動員。

中新社指出，本屆亞運在設項調整、參賽項目和人數較上屆有所減少的情況下，中國隊仍發揮穩定，鞏固了在亞洲的領先優勢。報導稱，這並非來自某個項目的「單點突破」，而是源於長期積累形成的綜合實力。

新華社表示，中國隊在游泳、跳水、射擊、田徑、武術、賽艇等傳統強項上依然優勢明顯，這些項目也是貢獻金牌的主力軍。尤為令人欣喜的是中國年輕小將們交出了一份合格的「中考」答卷。本屆亞運中國隊平均年齡僅24歲，在815名參賽運動員中，有548人是首次參加亞運，其中「05後」佔比27%。

中國體育代表團秘書長張新表示，代表團此次圓滿完成了洛杉磯奧運練兵任務。

新華社在本屆愛知．名古屋亞運也批評主辦單位「組織混亂」。報導指出，在大約兩周之內，本屆亞運組委會和名古屋市市長就先後四次公開道歉，本屆賽會組織工作之混亂可見一斑。

主要問題包括：系統里查不到運動員信息，導致不少代表團成員抵達當日滯留機場數小時；住宿條件參差不齊；送錯場館；交通堵塞；賽場斷網；播錯國歌；國旗升降故障等。新華社甚至形容本屆亞運的主辦方是「草台班子」。

亞奧理事會與愛知．名古屋亞運組委會4日在名古屋市聯合舉行本屆亞運賽事總結記者會時，組委會主席、愛知縣知事大村秀章就運動員交通運輸工作接連出現失誤一事道歉：「我們對此認真反思。給各位運動員帶來了不便，感到非常抱歉。」