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亞運閉幕 中華代表團5金17銀33銅

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
名古屋亞運昨晚閉幕，中華代表團柔術、跆拳道代表隊與團本部人員揮著會旗進場。特派記者陳正興／名古屋攝影
名古屋亞運昨晚閉幕，中華代表團柔術、跆拳道代表隊與團本部人員揮著會旗進場。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運昨天晚間進行閉幕典禮，中華代表團由十七歲跆拳道新星、有「跆拳道甜心」之稱的王婕菱擔任掌旗官，持會旗甜美亮相，在聖火熄滅後，本屆亞運正式落幕，交棒給下屆主辦城市卡達多哈。

名古屋亞運九月十九日開幕，為期十六天的運動盛會昨晚畫下句點，代表團以五金十七銀卅三銅的成績排名第十五，是繼一九九○年北京亞運「零金」後，近卅六年來金牌數最少的一屆。 

隨著選手在完成賽事後陸續返台，昨天閉幕典禮在瑞穂公園陸上競技場進行，由跆拳道、柔術代表隊及團本部人員出席。跆拳道女將王婕菱初次登上亞運舞台，原本被看好是奪牌希望，可惜在女子四十九公斤級八強止步，仍是未來大受期待的新星，在閉幕典禮掌旗入場。

秋篠宮文仁親王與紀子妃在本屆開閉幕都親臨現場，並見證本屆名古屋亞運聖火熄滅，大會火炬交棒給下一屆亞運主辦城市卡達多哈，也將是多哈繼二○○六年後再次舉辦亞運。名古屋亞運負面消息頻傳、場館進度和後勤狀況百出，卡達多哈亞運組委會則信心十足。

過去四年一屆的亞運因疫情打亂步調，距離上屆杭州亞運僅隔三年，然而下屆多哈亞運，卻可能要再等五年。原訂二○三○年進行的第廿一屆賽事，亞奧會正在研擬延後一年舉行、在奧運的前一年登場，但目前還未定案，昨天閉幕典禮上，多哈主辦方的交接影片，仍秀出「二○三○見」的宣傳字樣。

中華代表團本屆僅「五金」入袋，分別落在游泳男子兩百公尺蝶式王冠閎、田徑男子跳高傅兆玄、拳擊女子六十公斤級林郁婷，網球女雙謝淑薇／梁恩碩，以及軟式網球混雙余凱文／黃詩媛。

其中「海陸」兩金「含金量」十足，王冠閎替我國摘下暌違廿八年的亞運游泳金牌，也是台灣游泳男子選手在亞運的史上首金；傅兆玄跳高奪金，更是我國相隔六十年的男子田徑金牌。林郁婷成為我國史上首位在亞運連兩屆摘金的拳擊選手，同樣意義非凡。

亞運落幕後，選手接著的挑戰是二○二八年洛杉磯奧運。

下屆亞運在卡達多哈進行，卡達接下會旗後騎馬繞場。特派記者陳正興／名古屋攝影
下屆亞運在卡達多哈進行，卡達接下會旗後騎馬繞場。特派記者陳正興／名古屋攝影

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