聽新聞
0:00 / 0:00

換血陣痛 老將續拚洛杉磯奧運

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導

2026名古屋亞運

名古屋亞運落幕，兩年後馬上迎接二○二八年洛杉磯奧運，中華代表團還沒完成「換血」的陣痛期，仍未見太多新星冒出頭，多位年過卅五歲的資深戰將，還要繼續為了登上五環殿堂而努力。

中華代表團在本屆亞運成績無法與上屆相比，而細看奪牌表現，已過巔峰期的老將經驗依舊，包括卅七歲高球好手曾雅妮暌違廿年重返亞運奪團體銅牌、四十歲網球女將謝淑薇暌違十二年再戰亞運摘下女雙金牌，證明身手依舊具競爭力。

兩位名將的目標不止於亞運，而是放眼洛杉磯奧運為國再戰，曾雅妮走過低谷後重回賽場，把再戰奧運列為下一個目標。謝淑薇則是講得很明，就是透過這次亞運來找下屆奧運搭檔，希望和年輕選手繼續配合。

卅六歲的羽球男單「一哥」周天成則是在本屆亞運男單八強止步，單日兩戰的超硬賽程，成為錯失獎牌的關鍵之一，他雖沒以此作為藉口，但面對同樣的條件之下，年紀造成的體力消耗和疲勞恢復，確實可能因此居劣勢。

隨著年紀漸長，周天成持續讓自己維持競技場上的競爭力，下一個目標同樣放眼洛杉磯奧運，他期許能維持健康，在明年奧運積分賽全力衝刺。

中華隊過去十餘年「黃金世代」相繼淡出或競爭力下滑，卻還未見新秀接班，繼續靠資深選手扛主力，力抗世代更迭的陣痛期，如何在國際賽與各國不斷冒出的年輕勢力抗衡，也是我國代表隊接下來要面臨的考驗。 

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運／後勤獲好評但戰績過渡 名古屋將成運動部與李洋檢討起點

亞運網球／40歲網將…謝淑薇再戰亞運 收女雙第一金

「相信自己」 黃澤林直落2克宿敵 奪亞運網球男單首金

亞運／縱橫泳池與田徑場 王冠閎、傅兆玄強勢摘金打造經典時刻

相關新聞

觀察站／亞運檢討 中華5金較上屆少14面金牌

名古屋亞運昨天正式落幕，中華代表團最終以五金十七銀卅三銅成績作收，排名第十五名，相較於上屆杭州亞運總體成績大幅下滑，儘管田徑男子跳高傅兆玄、游泳男子二○○公尺蝶式王冠閎奪下雙金，但兩人奪金成績皆未達個人最佳成績，反觀獎牌榜排在我國之前的印度、泰國、香港等隊，不僅在傳統強項外建立全新獎牌庫，更展現出足以與世界頂尖強權一爭的實力。

滑板、電競發光 新秀閃耀名古屋

名古屋亞運於昨天落幕，中華代表團在此次賽事中，不僅有老將穩定發揮奪牌，更迎來令人眼睛一亮的新生代選手的崛起。

換血陣痛 老將續拚洛杉磯奧運

名古屋亞運落幕，兩年後馬上迎接二○二八年洛杉磯奧運，中華代表團還沒完成「換血」的陣痛期，仍未見太多新星冒出頭，多位年過卅五歲的資深戰將，還要繼續為了登上五環殿堂而努力。

亞運閉幕 中華代表團5金17銀33銅

名古屋亞運昨天晚間進行閉幕典禮，中華代表團由十七歲跆拳道新星、有「跆拳道甜心」之稱的王婕菱擔任掌旗官，持會旗甜美亮相，在聖火熄滅後，本屆亞運正式落幕，交棒給下屆主辦城市卡達多哈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。