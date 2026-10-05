換血陣痛 老將續拚洛杉磯奧運

名古屋亞運落幕，兩年後馬上迎接二○二八年洛杉磯奧運，中華代表團還沒完成「換血」的陣痛期，仍未見太多新星冒出頭，多位年過卅五歲的資深戰將，還要繼續為了登上五環殿堂而努力。

中華代表團在本屆亞運成績無法與上屆相比，而細看奪牌表現，已過巔峰期的老將經驗依舊，包括卅七歲高球好手曾雅妮暌違廿年重返亞運奪團體銅牌、四十歲網球女將謝淑薇暌違十二年再戰亞運摘下女雙金牌，證明身手依舊具競爭力。

兩位名將的目標不止於亞運，而是放眼洛杉磯奧運為國再戰，曾雅妮走過低谷後重回賽場，把再戰奧運列為下一個目標。謝淑薇則是講得很明，就是透過這次亞運來找下屆奧運搭檔，希望和年輕選手繼續配合。

卅六歲的羽球男單「一哥」周天成則是在本屆亞運男單八強止步，單日兩戰的超硬賽程，成為錯失獎牌的關鍵之一，他雖沒以此作為藉口，但面對同樣的條件之下，年紀造成的體力消耗和疲勞恢復，確實可能因此居劣勢。

隨著年紀漸長，周天成持續讓自己維持競技場上的競爭力，下一個目標同樣放眼洛杉磯奧運，他期許能維持健康，在明年奧運積分賽全力衝刺。

中華隊過去十餘年「黃金世代」相繼淡出或競爭力下滑，卻還未見新秀接班，繼續靠資深選手扛主力，力抗世代更迭的陣痛期，如何在國際賽與各國不斷冒出的年輕勢力抗衡，也是我國代表隊接下來要面臨的考驗。