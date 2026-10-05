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滑板、電競發光 新秀閃耀名古屋

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導

2026名古屋亞運

名古屋亞運於昨天落幕，中華代表團在此次賽事中，不僅有老將穩定發揮奪牌，更迎來令人眼睛一亮的新生代選手的崛起。

從登上亞運殿堂的新興極限運動，到席捲全球的電子競技，再到傳統強項跆拳道，未滿廿歲的小將以初生之犢不畏虎的衝勁挺身而出，不僅刷新外界對青年選手的認知，更為台灣體壇敲響未來的希望之鐘。

本屆最驚豔的亮點莫過於滑板賽場，年僅十二歲的辜泳諺與十四歲的林逸凡兩位小將，攜手在高度高壓的決賽中沉著應戰，憑藉精湛流暢的技巧與超乎年齡的心理素質，雙雙撕下「越級挑戰」的標籤，勇奪兩面銀牌的亮眼成績。

兩位小將以極具感染力的笑容與頂尖的發揮，成功在亞運歷史寫下屬於台灣滑板的新篇章，更讓人期待兩人在兩年後奧運的表現。

電競賽場上同樣吹起青春風暴，十九歲的《英雄聯盟》中路大量蔡明宏，初次登上亞運舞台便擔綱隊伍核心運育重任面對各國頂尖強敵，他在地圖調度與關鍵團戰中展現出成熟冷靜的指揮節奏與極高操作上限，屢次在劣勢中為隊伍打開突破口，展現新一代電競新星的霸氣，甚至受到南韓電競巨星FAKER點名未來可期。

在跆拳道女子四十九公斤級戰場，十七歲的「跆拳道甜心」王婕菱雖在八強賽抱憾止步，但她在場上無所畏懼的強攻節奏與拚搏精神，早已贏得全場掌聲。

作為新一代接班人，王婕菱的成熟表現與心理素質證明了自己絕對具備衝擊國際賽事的實力。

從極限運動到電競與傳統競技，這群新秀用實力宣告屬於他們的時代已經到來。即便前路仍有考驗，但他們在名古屋賽場上展現的無畏衝勁與潛力，無疑已是中華隊邁向未來最堅實的希望。

2026名古屋亞運

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