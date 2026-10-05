觀察站／亞運檢討 中華5金較上屆少14面金牌

名古屋亞運昨天正式落幕，中華代表團最終以五金十七銀卅三銅成績作收，排名第十五名，相較於上屆杭州亞運總體成績大幅下滑，儘管田徑男子跳高傅兆玄、游泳男子二○○公尺蝶式王冠閎奪下雙金，但兩人奪金成績皆未達個人最佳成績，反觀獎牌榜排在我國之前的印度、泰國、香港等隊，不僅在傳統強項外建立全新獎牌庫，更展現出足以與世界頂尖強權一爭的實力。

今年我國在選辦競賽優勢不再，加上「黃金世代」選手相繼淡出或競爭力下滑，青黃不接的警訊浮現。最終奪金數較上屆減少十四面、總獎牌數少十二面，排名大幅下滑九名，被伊朗、泰國、香港、馬來西亞等隊陸續超越。

上屆杭州亞運拿下十九金，金牌數追平在曼谷亞運寫下的歷史最佳成績，但其中在滑輪溜冰七金、橋藝一金、圍棋一金合計拿下的九金，都非本屆亞運舉辦競賽，也是我國金牌數大幅滑落的原因。

雖然在田徑與游泳奪金被視為含金量十足，但傅兆玄與王冠閎的奪金成績皆未達個人最佳，若放眼奧運舞台，甚至難以躋身決賽。反觀泰國「飛毛腿」布森在一○○公尺賽事三度跑進十秒內、兩度改寫大會紀錄；香港泳將何詩蓓也包辦兩金兩銀，持續奠定亞洲頂尖地位。

至於印度今年雖然在傳統強項田徑上慘遭滑鐵盧，從上屆的六金跌至一金，射擊成績也從七金變三金，但今年包括射箭多次射落強權南韓再度獨攬五金，拳擊與角力比起上屆卻也多出五金，立即在其他競賽上成功填補金牌缺口，再次以僅次於中日韓的表現居於獎牌榜第四名。

後勤大躍進 選手實力待提升

值得關注的是，近年我國體育後勤支援已有顯著躍進，從運動科學、膳食調配、隨隊醫療防護到訓練設備，均達歷屆最佳水準。當後勤已達國際規格，運動部與各大單項協會就不能再將「運氣不佳」或「選辦競賽變更」作為成績下滑的避風港，更不能寄望對手發揮失常來爭取獎牌。

後勤做得再好，終究是錦上添花，競技本質依然在於選手自身實力與深度。面對各國實力全面提升，我國須拋棄「仰賴少數天才」與「靠選辦競賽撿牌」的僥倖心理來面對亞運，甚至是奧運。