亞運／名古屋亞運正式閉幕 交棒下屆主辦城市多哈 「2030見」

名古屋亞運今天晚間進行閉幕典禮，正式將聖火火炬交給下一屆舉辦城市卡達多哈，將是多哈2006年再次舉辦亞運，今天主辦方在交接影片最後也打上「see you in 2030」。

名古屋亞運落幕，閉幕典禮上的交接儀式，將第一屆大會聖火、第一屆OCA會旗、現行OCA會旗的交接給下一屆主辦城市多哈的代表。

卡達多哈的交接表演，由2020東京奧運跳高金牌名將巴西姆（Mutaz Essa Barshim）以及馬術選手庫瓦里（Jassim Al Kuwari）參與在跨時空的表演中，呼應2006多哈亞運開幕式的馬匹與騎手，結合表演、影像及特效，以「會旗」為主角，敘述一段自名古屋一路向西返回多哈的奇幻旅程。

名古屋亞運聖火熄滅後，迎接第21屆亞運會，先前曾傳出，亞奧會計畫未來將亞運改在奧運前一年舉辦，如此一來，下屆亞運可能從2030年延後至2031年，但今天在交接儀式上，出現的都是「2030多哈亞運」宣傳字樣，主辦方也在影片尾聲打上「see you in 2030」。

名古屋亞運閉幕，交棒給下屆主辦城市卡達多哈。特派記者陳正興／名古屋攝影