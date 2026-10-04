亞運／結束16天賽事迎接閉幕 中華代表團王婕菱掌旗甜美現身

2026年名古屋亞運自9月19日開幕，16天的賽事今天正式畫下句點，日本時間晚間6點於瑞穗公園陸上競技場進行閉幕典禮，我國由初次參賽的17歲「跆拳道甜心」王婕菱擔綱掌旗官，柔術、跆拳道代表隊與團本部一同出席。

名古屋亞運賽事落幕，秋篠宮皇秋篠宮文仁親王與紀子妃今天再次親臨閉幕典禮現場，與亞奧理事會（OCA）會長一同進場，典禮先由自衛隊進行日本國旗護衛與升旗，搭配歌手新妻聖子獻唱日本國歌。

重頭戲運動員進場環節，各國掌旗官依序出場，我國排在第35位亮相，位在敘利亞之後，塔吉克之前，「跆拳道甜心」王婕菱以一頭長髮造型甜美掌旗現身，之後才由各國參賽選手不分單位、自由地列隊入場，在歡樂的氣氛中迎接亞運最後一夜。

典禮接著透過6分鐘的影片，回顧這16天來各個賽場中動人的比賽畫面，讓人再次重溫本屆亞運比賽的喜悅與感動。

我國柔術、跆拳道代表隊與團本部一同出席閉幕典禮。特派記者陳正興／名古屋攝影

名古屋亞運聖火。特派記者陳正興／名古屋攝影

我國柔術、跆拳道代表隊與團本部一同出席閉幕典禮。特派記者陳正興／名古屋攝影

我國柔術、跆拳道代表隊與團本部一同出席閉幕典禮。特派記者陳正興／名古屋攝影

閉幕典禮，中華代表團掌旗官王婕菱。特派記者陳正興／名古屋攝影