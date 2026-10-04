亞運／初估選手可獲國光獎章獎金1億8915萬 較上屆寒酸近1億

名古屋亞運畫下句點，中華代表團華代表團總共進帳5金、17銀、33銅，位居第15名，是繼1990年北京亞運0金後，金牌數最少的一屆亞運；至於過去經常討論國光獎章獎金發放，根據初估結果，金牌300萬元、亞軍150萬、季軍90萬元，合計為1億8915萬元，包括金牌7人次(田徑傅兆玄、游泳王冠閎加碼150萬)、亞軍34人次（田徑接力4人加碼各75萬）、季軍123人次(田徑400欄林仲威加碼45萬)，本屆獎金與上屆2億8500萬遠遠不及。

上屆杭州亞運中華代表團19金、20銀、28銅，本屆只有銅牌數增加，上屆金牌計有35人次、銀牌76人次、銅牌73人次，因此也發出史上最高亞運獎金數，上屆令人印象深刻除了滑輪溜冰奪下7金外，網球與輕艇各2金、柔道楊勇緯、連珍羚；拳擊林郁婷、體操李智凱、空手道道谷筱霜、籃球3X3、圍棋、橋藝各1金，最後總排名第六。

至於今年亞運取消滑輪溜冰這個台灣強項、圍棋及橋藝外，柔道楊勇緯、體操李智凱挑戰衛冕均失利，且均沒有獎牌入帳，只有拳擊林郁婷衛冕，且達成3連霸，三屆進帳900萬獎金。

今年獎金總數不到2億，政府省下不少獎金經費，但對成立滿一年多運動部而言，全力衝刺的結果，這個成績不進反退。