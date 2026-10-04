快訊

選情冷「韓流」來加溫！韓國瑜助陣李四川 板一造勢破4萬人

亞運／初估選手可獲國光獎章獎金1億8915萬 較上屆寒酸近1億

沈伯洋哭了 滅火器一開唱…講稿全忘「想不起來要講什麼」

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運／初估選手可獲國光獎章獎金1億8915萬 較上屆寒酸近1億

聯合新聞網／ 記者王樹衡／台北報導
台灣「拳后」林郁婷（圖），達成連三屆亞運奪金。 聯合報系資料照
台灣「拳后」林郁婷（圖），達成連三屆亞運奪金。 聯合報系資料照

2026名古屋亞運

名古屋亞運畫下句點，中華代表團華代表團總共進帳5金、17銀、33銅，位居第15名，是繼1990年北京亞運0金後，金牌數最少的一屆亞運；至於過去經常討論國光獎章獎金發放，根據初估結果，金牌300萬元、亞軍150萬、季軍90萬元，合計為1億8915萬元，包括金牌7人次(田徑傅兆玄、游泳王冠閎加碼150萬)、亞軍34人次（田徑接力4人加碼各75萬）、季軍123人次(田徑400欄林仲威加碼45萬)，本屆獎金與上屆2億8500萬遠遠不及。

上屆杭州亞運中華代表團19金、20銀、28銅，本屆只有銅牌數增加，上屆金牌計有35人次、銀牌76人次、銅牌73人次，因此也發出史上最高亞運獎金數，上屆令人印象深刻除了滑輪溜冰奪下7金外，網球與輕艇各2金、柔道楊勇緯、連珍羚；拳擊林郁婷、體操李智凱、空手道道谷筱霜、籃球3X3、圍棋、橋藝各1金，最後總排名第六。

至於今年亞運取消滑輪溜冰這個台灣強項、圍棋及橋藝外，柔道楊勇緯、體操李智凱挑戰衛冕均失利，且均沒有獎牌入帳，只有拳擊林郁婷衛冕，且達成3連霸，三屆進帳900萬獎金。

今年獎金總數不到2億，政府省下不少獎金經費，但對成立滿一年多運動部而言，全力衝刺的結果，這個成績不進反退。

傅兆玄在田徑男子跳高奪金，除了金牌300萬元外，還有150萬元加碼。 聯合報系資料照
傅兆玄在田徑男子跳高奪金，除了金牌300萬元外，還有150萬元加碼。 聯合報系資料照

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

亞運／初估選手可獲國光獎章獎金1億8915萬 較上屆寒酸近1億

名古屋亞運中華隊摘5金17銀33銅，國光獎章獎金初估1億8915萬元，較杭州亞運2億8500萬元少近半。

亞運／後勤獲好評但戰績過渡 名古屋將成運動部與李洋檢討起點

名古屋亞運於今天正式落幕，中華代表團也以5金、17銀、33銅作收，相較於前兩屆雅加達亞運與杭州亞運雙雙突破雙位數金牌的風光，本屆金牌數顯著下滑，總獎牌數也創下近3屆新低，固然主辦國賽事選辦項目的調整是一大外在主因，但背後所折射出中華隊過去十餘年「黃金世代」相繼淡出或競爭力下滑、新舊交替銜接未達預期的警訊，更是無法迴避的根本課題。

亞運／結束16天賽事迎接閉幕 中華代表團王婕菱掌旗甜美現身

2026年名古屋亞運自9月19日開幕，16天的賽事今天正式畫下句點，日本時間晚間6點於瑞穗公園陸上競技場進行閉幕典禮，我國由初次參賽的17歲「跆拳道甜心」王婕菱擔綱掌旗官，柔術、跆拳道代表隊與團本部一同出席。

亞運／中華5金17銀33銅收尾 近36年來最差紀錄

名古屋亞運今天正式落幕，中華代表團總共進帳5金、17銀、33銅，位居第15名，是繼1990年北京亞運0金後，金牌數最少的...

亞運網球／盧彥勳深夜開轟怒批「雙面人」 詹謝大戰賽後風波再引外界聯想

台灣網球名將盧彥勳退役後長期投入網球學院經營、教練工作與選手培育，平時鮮少公開捲入爭議。不過他4日凌晨突然在個人Instagram連發2則限時動態，先以重話寫下「雙面人讓人看了就噁心」，隨後又以網球「底線」為題，談到雙打選手是否需要底線，因發文時間點正好落在名古屋亞運網球女雙金牌戰後，引發外界諸多聯想。

亞運／積極進行國際交流 中華奧會扮演組團及後勤角色獲好評

2026名古屋亞運畫下句點，中華隊本屆拿下5金17銀33銅、總獎牌數排名第7的成績，不只是台灣選手在比賽場上熱血奮戰，中華奧會在場外也展現國際運動交流軟實力。本次代表團團長、中華奧會主席蔡家福強調，積極進行國際交流，並盡全力做好亞運組團籌劃及後勤角色，是中華奧會最重要的任務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。