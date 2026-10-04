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亞運／中華5金17銀33銅收尾 近36年來最差紀錄
名古屋亞運今天正式落幕，中華代表團總共進帳5金、17銀、33銅，位居第15名，是繼1990年北京亞運0金後，金牌數最少的一屆亞運，同時寫下近36年來最差成績。
隨著馬術代表隊無緣登上頒獎台，正式宣告中華代表團以5金、17銀、33銅結束本屆亞運，其中「中華蝶王」王冠閎、田徑好手傅兆玄分別拿下游泳200公尺蝶式、跳高金牌，另外「中華拳后」林郁婷稱霸女子60公斤級，軟式網球混雙余凱文、黃詩媛以及網球女雙謝淑薇、梁恩碩同樣站上頒獎台最頂端。
上屆杭州亞運中華代表團豪奪19金、20銀、28銅，追平單屆最多金牌紀錄，沒想到這次名古屋亞運僅剩下5面金牌，成為繼1990年北京亞運0面金牌後，金牌數最少的一屆、寫下近36年來最差的亞運成績，至於總獎牌數55面則名列第7。
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