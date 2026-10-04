亞運／中華5金17銀33銅收尾 近36年來最差紀錄

台灣網球名將盧彥勳退役後長期投入網球學院經營、教練工作與選手培育，平時鮮少公開捲入爭議。不過他4日凌晨突然在個人Instagram連發2則限時動態，先以重話寫下「雙面人讓人看了就噁心」，隨後又以網球「底線」為題，談到雙打選手是否需要底線，因發文時間點正好落在名古屋亞運網球女雙金牌戰後，引發外界諸多聯想。

2026-10-04 15:57