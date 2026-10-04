亞運／積極進行國際交流 中華奧會扮演組團及後勤角色獲好評

2026名古屋亞運畫下句點，中華隊本屆拿下5金17銀33銅、總獎牌數排名第7的成績，不只是台灣選手在比賽場上熱血奮戰，中華奧會在場外也展現國際運動交流軟實力。本次代表團團長、中華奧會主席蔡家福強調，積極進行國際交流，並盡全力做好亞運組團籌劃及後勤角色，是中華奧會最重要的任務。

本屆亞運的亮點之一，是位於名古屋市中心的「TEAM TPE HOUSE」，作為中華奧會與亞奧會（OCA）、各國奧會與各單項國際總會交流的據點，獲得極大迴響，不論是戶外的運動與遊戲體驗區及展示布置，或是室內由雙橡園首位女主廚高于婷精心準備的台灣特色美食佳餚，以款待各國際友人，讓「TEAM TPE HOUSE」在亞運賽會期間吸引近五千人參與。

蔡家福強調，中華奧會最重要的任務之一為國際運動交流，與各國奧會相互交流切磋，本次透過運動部大力支持的「TEAM TPE HOUSE」作為最好的平台，總計接待包括國際奧會、亞奧會、名古屋亞運籌備會、各國奧會及國際單項運動組織等外賓近330人，開幕茶會亦吸引150餘名重要貴賓前來。

本次代表團各個代表隊於賽後亦前來TEAM TPE House體驗，蔡家福說，這是屬於代表團的溫馨據點。

在國際交流之外，中華奧會於本屆亞運會攜手運動部、國訓中心與運科中心，分工合作，為奮戰選手做好行政後勤角色，希望提供最優質的後勤與住宿及交通支援，讓選手不用面對複雜的賽會規劃，能隨時隨地滿足訓練與比賽需求，蔡家福說：「最好的行政後勤工作，讓是讓選手無後顧之憂，全力以赴。」

不只是中華台北代表團整個後勤團隊的努力，本屆亞運場館散布整個愛知縣，蔡家福親自前往各地觀賽，當地賽事最後一天，跑了高爾夫、女壘與跆拳道數個場地，每個場地都是超過90分鐘以上的車程，除了為選手加油打氣，也在選手有得牌精彩表現時，即時送上獎勵金紅包。

「不只希望做到最好，還希望給選手安心感，讓選手知道，中華奧會一直在他們身邊鼓勵支持。」蔡家福感性地表示，他與本屆代表團總領隊廖裕輝特別準選手得牌即時獎金，他說：「每個國家在亞運都展現很強的競爭能力，中華奧會將持續與各方共同努力，讓選手在高強度賽事全力以赴，挑戰最佳表現。」