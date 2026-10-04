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亞運／台中之光累計4銀5銅！運動局長親赴機場迎自由車「最速女團」榮耀歸來

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市運動局游志祥局長親自到桃園國際機場迎接台中英雄返國。 台中市運動局提供
台中市運動局游志祥局長親自到桃園國際機場迎接台中英雄返國。 台中市運動局提供

2026名古屋亞運

2026愛知・名古屋亞運賽事接近尾聲，台中籍選手持續在國際舞展現實力，截至目前已累計摘下4面銀牌、5面銅牌，從自由車、卡巴迪到軟式網球等項目，皆有中好手站上頒獎。今（3）日中市政府運動局長游志祥特別前往桃園國際機場，迎接完成賽事返的自由車代表隊，向「灣最速女團」陳靖云、王歆婷、劉尚盈致賀；此外，游局長及副局長謝明儒也分別為卡巴迪選手張崇茂、軟式網球好手羅舒婷頒發紅榜、獻花，向選手在亞運舞全力拚戰、為中爭光表達肯定與祝賀。

游局長表示，自由車女子團體競速由陳靖云、王歆婷、劉尚盈組成「灣最速女團」，三人在資格賽騎出49秒860，預賽再以49秒504挺進銅牌戰；面對地主日本隊，教練團針對比賽策略調整齒比與大盤設定，提高進攻強度，三位選手全力衝刺，最終以49秒061衝過終點，以0.076秒之差力退日本隊，驚險摘下銅牌。游局長指出，三人平時在中清水鰲峰山自由車場訓練，場地具備國際標準木質賽道，是中培育自由車競技人才的重要訓練基地，此次攜手站上亞運頒獎，正是長期訓練累積的成果；今日也特別向三位選手及教練團表達肯定，感謝她們在國際賽場全力拚戰、為中爭光。

延續自由車女團的奪牌氣勢，中選手在團隊競技項目同樣展現堅強韌性。畢業於國立灣體育運動大學的卡巴迪中好手張崇茂，長期投入卡巴迪訓練與國際賽事，持續累積競賽經驗。本屆代表中華隊出征，四強賽面對實力強勁的伊朗隊，中華隊奮戰至最後，最終收下銅牌，張崇茂也連續兩屆亞運站上頒獎，再次為中爭取榮耀。游局長今日親自前往張崇茂住處，為他頒發紅榜、獻花祝賀，肯定他長期投入訓練及在國際賽場全力拚戰的精神。

游局長指出，除了自由車與卡巴迪傳出奪牌捷報，軟式網球同樣展現中選手長期培育的成果。中好手羅舒婷與中華隊攜手出征女子團體賽，一路挺進金牌戰，最終勇奪銀牌，並連續兩屆亞運站上女子團體決賽舞，展現穩定且成熟的競技實力。這也是羅舒婷最後一次征戰亞運，賽後將告別國際競技舞，未來計畫投入國小體育教學，把多年累積的競技經驗帶進校園；謝副局長也親自為羅舒婷頒發紅榜、獻花祝賀，肯定她多年投入軟式網球的努力與貢獻。謝副局長表示，中長期從校園、基層培訓、選手養成到賽事推廣扎根軟式網球，未來也將持續支持選手發展，讓優秀選手的競技經驗與精神透過校園及基層運動持續傳承。

運動局說明，盧市長上任後積極打造「酷運動、酷城市」，從自由車專業場域建置、卡巴迪校園扎根，到軟式網球人才培育與賽事推廣，持續完善中競技運動發展環境。本屆亞運中選手在不同項目接連站上頒獎，不僅是選手長期努力的成果，也展現中競技運動扎根累積的能量。在選手獎勵方面，市府也積極推動獎勵金制度修法，提高優秀選手及教練獎勵額度，提供選手更完善的支持與肯定。未來將持續從基層培育、專業訓練、場館建設、賽事推廣及選手獎勵等面向深化投入，支持中選手挑戰國內外重要賽事，讓更多中好手站上國際舞、爭取佳績。

台中市游局長親自將恭賀花束致贈予林昆鴻教練。 台中市運動局提供
台中市游局長親自將恭賀花束致贈予林昆鴻教練。 台中市運動局提供

台中市游局長與本屆亞洲運動會自由車女子團隊競速項目榮獲銅牌的選手合影。 台中市運動局提供
台中市游局長與本屆亞洲運動會自由車女子團隊競速項目榮獲銅牌的選手合影。 台中市運動局提供

2026名古屋亞運

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