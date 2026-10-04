亞運／台中之光累計4銀5銅！運動局長親赴機場迎自由車「最速女團」榮耀歸來

2026愛知・名古屋亞運賽事接近尾聲，台中籍選手持續在國際舞展現實力，截至目前已累計摘下4面銀牌、5面銅牌，從自由車、卡巴迪到軟式網球等項目，皆有中好手站上頒獎。今（3）日中市政府運動局長游志祥特別前往桃園國際機場，迎接完成賽事返的自由車代表隊，向「灣最速女團」陳靖云、王歆婷、劉尚盈致賀；此外，游局長及副局長謝明儒也分別為卡巴迪選手張崇茂、軟式網球好手羅舒婷頒發紅榜、獻花，向選手在亞運舞全力拚戰、為中爭光表達肯定與祝賀。

游局長表示，自由車女子團體競速由陳靖云、王歆婷、劉尚盈組成「灣最速女團」，三人在資格賽騎出49秒860，預賽再以49秒504挺進銅牌戰；面對地主日本隊，教練團針對比賽策略調整齒比與大盤設定，提高進攻強度，三位選手全力衝刺，最終以49秒061衝過終點，以0.076秒之差力退日本隊，驚險摘下銅牌。游局長指出，三人平時在中清水鰲峰山自由車場訓練，場地具備國際標準木質賽道，是中培育自由車競技人才的重要訓練基地，此次攜手站上亞運頒獎，正是長期訓練累積的成果；今日也特別向三位選手及教練團表達肯定，感謝她們在國際賽場全力拚戰、為中爭光。

延續自由車女團的奪牌氣勢，中選手在團隊競技項目同樣展現堅強韌性。畢業於國立灣體育運動大學的卡巴迪中好手張崇茂，長期投入卡巴迪訓練與國際賽事，持續累積競賽經驗。本屆代表中華隊出征，四強賽面對實力強勁的伊朗隊，中華隊奮戰至最後，最終收下銅牌，張崇茂也連續兩屆亞運站上頒獎，再次為中爭取榮耀。游局長今日親自前往張崇茂住處，為他頒發紅榜、獻花祝賀，肯定他長期投入訓練及在國際賽場全力拚戰的精神。

游局長指出，除了自由車與卡巴迪傳出奪牌捷報，軟式網球同樣展現中選手長期培育的成果。中好手羅舒婷與中華隊攜手出征女子團體賽，一路挺進金牌戰，最終勇奪銀牌，並連續兩屆亞運站上女子團體決賽舞，展現穩定且成熟的競技實力。這也是羅舒婷最後一次征戰亞運，賽後將告別國際競技舞，未來計畫投入國小體育教學，把多年累積的競技經驗帶進校園；謝副局長也親自為羅舒婷頒發紅榜、獻花祝賀，肯定她多年投入軟式網球的努力與貢獻。謝副局長表示，中長期從校園、基層培訓、選手養成到賽事推廣扎根軟式網球，未來也將持續支持選手發展，讓優秀選手的競技經驗與精神透過校園及基層運動持續傳承。

運動局說明，盧市長上任後積極打造「酷運動、酷城市」，從自由車專業場域建置、卡巴迪校園扎根，到軟式網球人才培育與賽事推廣，持續完善中競技運動發展環境。本屆亞運中選手在不同項目接連站上頒獎，不僅是選手長期努力的成果，也展現中競技運動扎根累積的能量。在選手獎勵方面，市府也積極推動獎勵金制度修法，提高優秀選手及教練獎勵額度，提供選手更完善的支持與肯定。未來將持續從基層培育、專業訓練、場館建設、賽事推廣及選手獎勵等面向深化投入，支持中選手挑戰國內外重要賽事，讓更多中好手站上國際舞、爭取佳績。

台中市游局長親自將恭賀花束致贈予林昆鴻教練。 台中市運動局提供