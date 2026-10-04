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亞運／李洋返台化身「人形立牌」 曾雅妮暖心喊話：全力支持

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
「微笑球后」曾雅妮（左）與李洋在機場相遇。圖／讀者提供
「微笑球后」曾雅妮（左）與李洋在機場相遇。圖／讀者提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運今天晚間將正式閉幕，其中運動部部長李洋在結束行程後今天先行搭機返台，而他也在機場與與剛結束賽程的拳擊隊、高爾夫隊及後勤醫療團隊同班機返國，李洋一現身機場候機室，隨即化身「人形立牌」，吸引包含亞運拳擊金牌好手林郁婷在內的大批選手與隊員排隊合照，現場氣氛相當熱絡。

這次在高爾夫球女團奪下銅牌的「微笑球后」曾雅妮，也特地前來向李洋握手致意。曾雅妮坦言運動部部長這份重任相當不易，並當場送上暖心鼓勵，「希望你為國家做更多事，只要你願意做且做得好，我們所有選手一定會全力支持你。」

面對前輩的感性挺身，李洋表示會全力以赴，先把眼前的本分做好。談及未來是否會頻繁隨隊遠征奧運等國際大賽，他笑稱，「過去運動員生涯長時間都在國外跑，但該做的事我一定會做到位。」

兩人隨後也聊起台灣體育環境的推動，曾雅妮直言單打獨鬥能力有限，盼能結合資源共同擴大影響力，李洋對此也熱情回應，期待未來能有更多合作機會。此外，曾雅妮更向李洋吐露心聲，坦言自己仍難捨球場，「現在還可以打，就是……還想再打打看。」為未來的選手生涯留下一抹期待。

亞運 曾雅妮 李洋 2026名古屋亞運

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