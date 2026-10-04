亞運網球／謝淑薇、梁恩碩帶金牌轉戰北京 「分手」後有望8強對決

名古屋亞運網球女雙金牌戰上演「寶島內戰」，最終由「一姊」謝淑薇和「小鋼炮」梁恩碩的組合拍下詹皓晴／吳芳嫺，4名寶島女將接續馬上要轉往北京各自出擊，剛成為金牌組合的謝淑薇和梁恩碩還有機會在8強賽隔網交鋒。

北京女網賽屬於WTA1000等級大賽，總獎金超過941萬美元，單打冠軍可獲得115萬1380美元（約台幣3663萬元）獎金，雙打冠軍可共享46萬8200美元（約台幣1489萬元）獎金。單打賽事9月30日就開始進行，和名古屋亞運撞期，菲律賓人氣球星艾亞拉（Alex Eala）就因選擇亞運遭WTA罰款。

北京女網賽雙打賽事從今天點燃戰火，昨天名古屋亞運隔網交鋒的4名女將回歸職業賽分道揚鑣，謝淑薇和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）和列第3種子，首戰將碰中國組合蔣欣玗／王曦雨；梁恩碩和日本搭檔青山修子同屬籤表上半區，若能連勝兩場，有望和謝淑薇組合會師。

名古屋亞運網球女雙金牌戰上演「寶島內戰」。 路透

詹皓晴北京和日本加藤未唯攜手，吳芳嫺和捷克德提烏克（Anastasia Dețiuc）合拍，台捷組合首戰就強碰尋求3連霸的義大利奧運金牌組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini）。

謝淑薇也曾兩度打下北京女網雙打金盃，2007年搭檔莊佳容，2009年和「地主」彭帥登頂，去年和奧斯塔朋科打進4強才敗給義大利衛冕軍。