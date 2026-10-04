亞運／縱橫泳池與田徑場 王冠閎、傅兆玄強勢摘金打造經典時刻

名古屋亞運今天正式落幕，中華代表團最終交出5金17銀33銅的成績單，雖然少了滑輪溜冰等非奧運競賽的「金庫」進帳，總金牌數未若往年亮眼，但在主流競技基礎的三大項田徑、游泳與體操賽場上，台灣選手展現的韌性與高含金量，無疑為這個亞運畫下了令人動容的句點。

提到本屆最振奮人心的那一幕，絕對屬於「台灣蝶王」王冠閎，他在男子200公尺蝶式決賽游出1分55秒05，率先觸壁奪金，一舉拿下我國亞運史上首面男子游泳金牌，完成世代交替的里程碑，他也將繼續朝著奧運游入決賽的目標繼續邁進。

田徑場上同樣寫下新頁，跳高好手傅兆玄在男子跳高決賽一躍跨過2公尺25，驚艷表現抱回金牌，成為台灣田徑史上首位在亞運跳高項目封王的好手，也是我國男子田徑選手暌違60年後再度站上亞運頒獎台頂端。加上男子400公尺接力隊頂住壓力摘下銀牌，田徑隊用實力向亞洲宣告台灣速度與彈跳力的崛起。

中華隊傅兆玄以2公尺25成績奪下亞運男子跳高金牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

技擊與球類運動依然扮演穩健支柱，拳擊賽場上，林郁婷跨量級出戰女子60公斤級，一路展現宰制力霸氣封后，完成個人亞運連兩屆摘金的台灣拳擊新紀錄；網球場上更是上演精采的「台灣內戰」，女雙謝淑薇／梁恩碩合力擊敗自家人，鎖定金牌，軟式網球則由余凱文與黃詩媛混雙摘金，率先為代表團開出紅盤。

即便金牌總數不若以往，但在俗稱「陸海空」的主流奧運競賽中，從王冠閎的泳池登頂、傅兆玄的高空飛躍，到競技體操男團合力抗強撕下寶貴銅牌，選手們在國際最高強度舞台正面對決的底氣，才是本屆名古屋亞運留給台灣體壇最珍貴的資產。獎牌數字會隨競賽調整而波動，但選手在賽場上燃燒的汗水與意志，早已深深刻在國人心中。