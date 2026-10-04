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亞運／我代表團5金17銀33銅作收 總領隊坦言差強人意但含金量高

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華亞運代表團總領隊廖裕輝（後排右2）、運動部競技司司長謝富秀（前排左2）在愛知名古屋亞運頒發獎勵金與賀電予台灣空手道代表隊，並與選手合影。資料照
中華亞運代表團總領隊廖裕輝（後排右2）、運動部競技司司長謝富秀（前排左2）在愛知名古屋亞運頒發獎勵金與賀電予台灣空手道代表隊，並與選手合影。資料照

2026名古屋亞運

名古屋亞運所有賽事正式結束，我國代表團在本屆賽會以5金17銀33銅收尾，比起上屆杭州亞運的19金大縮水，總領隊廖裕輝坦言，成績差強人意，但也看到這次更高的「含金量」，尤其是「海、陸」的兩面金牌。

我國代表團上屆杭州亞運拿下19金，金牌數追平在曼谷亞運寫下的歷史最佳成績，但其中在滑輪溜冰（7金）、橋藝、圍棋合計拿下的9金，都非本屆亞運舉辦項目。

今年我國拿下的5金，來自軟式網球混雙余凱文／黃詩媛、游泳男子200公尺蝶式王冠閎、田徑男子跳高傅兆玄、拳擊女子60公斤級林郁婷，及網球女雙謝淑薇／梁恩碩。

其中王冠閎替我國摘下暌違28年的亞運游泳金牌，也是台灣游泳男子選手在亞運的史上首金；傅兆玄跳高奪金，更是我國暌違60年的亞運男子田徑金牌。

廖裕輝在1998年曼谷亞運擔任代表團副總領隊，這次亞運以總領隊身分帶隊，比較今年從19金至5金的差距，他認為，這次看到的是「含金量」，這次奪金的項目，王冠閎和傅兆玄兩金的含金量很高。

廖裕輝認為，這次的成績，大家能夠體會，「所有資源到位，大家盡力了，只是成績差強人意。」尤其田徑隊這次1金1金1銅的表現，確實能讓人看到「有在做事」。

廖裕輝盼能以這次亞運的表現做為前進的基礎，努力營造出更好的環境。」身為三太子網球賽的創辦人，他也表示，未來希望能透過在國內舉辦更高等級的賽事，藉以提升國內選手實力。

亞運 混雙 王冠閎 2026名古屋亞運

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