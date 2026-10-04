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亞運／後勤獲好評但戰績過渡 名古屋將成運動部與李洋檢討起點

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
李洋（右2）上任後的首次亞運會奪金數不如外界預期。特派記者陳正興／攝影
李洋（右2）上任後的首次亞運會奪金數不如外界預期。特派記者陳正興／攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運於今天正式落幕，中華代表團也以5金、17銀、33銅作收，相較於前兩屆雅加達亞運與杭州亞運雙雙突破雙位數金牌的風光，本屆金牌數顯著下滑，總獎牌數也創下近3屆新低，固然主辦國賽事選辦項目的調整是一大外在主因，但背後所折射出中華隊過去十餘年「黃金世代」相繼淡出或競爭力下滑、新舊交替銜接未達預期的警訊，更是無法迴避的根本課題。

觀察本屆賽事，儘管仍有謝淑薇、曾雅妮這類暌違多時重返亞運舞台，最終也再度展現競爭力奪牌的35歲以上老將，但更有不少曾在國際舞台大放異彩的資深名將，不是已經退役，就是隨著年歲漸長與傷痛纏身，要維持在頂峰狀態日益艱難；與此同時，中生代與新世代選手在國際賽強權環伺下，仍面臨接班經驗不足與關鍵時刻臨門一腳的瓶頸，世代更迭的陣痛期，已切實反映在本次的獎牌榜數字上。

這也是去年9月上路的運動部所面臨的第一個亞奧運級綜合性運動會考驗，運動部長李洋憑藉頂尖選手出身的背景，在本屆賽事發揮強大後勤穿透力，從膳食照顧、醫療後勤到賽場支援皆面面俱到，深獲選手與教練群的高度肯定。然而溫暖且完善的後勤終究只是實力的催化劑以及運動部該做好的「基本盤」，如何將優秀的後勤資源實質轉化為賽場上的客觀戰績，才是考驗政策成效的核心關鍵，也是運動部對外的重要「業績」。

運動部成立以來，積極倡導全民運動與基層扎根，期盼讓運動融入民眾日常、涵養運動人口；然而，如何在蓬勃基層發展的同時，兼顧頂尖競技運動的精準培訓與突破，更是一道嚴肅的課題。

尤其身為奧運雙金選手的李洋，肯定更加了解培育頂尖競技選手的困難與所需投入的資源有多龐大，在今年名古屋亞運成績下滑事前就可以預期的情況下，這次名古屋亞運對於身為運動部部長的李洋來說並不至於到「一戰定生死」的狀況，但將會是重要的檢討與變革起點。身為昔日頂尖競技運動員的李洋，如何帶領剛起步的運動部走出戰績過渡期、加速接班體系的建構，將會是他與新團隊接下來必須直面的最大考驗。

亞運 李洋 名古屋 2026名古屋亞運

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