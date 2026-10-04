亞運馬術／馬術賽事3名台灣好手挺進第二輪無緣獎牌 陳紘紳排第5

名古屋亞運將在今天閉幕，最後登場的馬術賽事在日本東京都世田谷區JRA馬事公苑進行，我國3名好手挺進第二輪賽事，但無緣頒獎台，正式結束本屆亞運所有賽事。

亞運馬術個人障礙賽A組（高度1.40至1.50公尺），我國好手3名選手參賽，陳御龍在昨天第一輪賽事排名第9、陳紘紳排名11，雙雙挺進第2輪；王崇皓則是無緣晉級。

今天第二輪賽事，陳紘紳繳出0罰分表現，但因首輪的4個罰分，加總後無緣獎牌，雖與阿拉伯聯合大公國選手同分，但比較完賽時間後拿下第5名；陳御龍則是因4個罰分，再加上第一輪賽事的4個罰分，最終排名第7作收。前三名選手皆是零罰分進行加賽決定獎牌成色。

另外林筠淇參與馬術個人障礙賽B組（高度最高1.55公尺），昨天第一輪賽事出現1個時間罰分、4個失誤罰分排名第8晉級，今天第二回則是出現4個時間罰分、8個失誤罰分，兩輪總計17個罰分，以第8名作收。

馬術場地障礙賽中，選手及馬匹必須按照指定次序跳過障礙並完成路線，若是撞倒障礙、馬匹拒跳或未能在指定時間內完成，都會遭罰分，最終比較兩輪罰分進行排名，低者勝出，零罰分的選手再進行加賽。