亞運／馬術隊壓軸登場 閉幕式「跆拳道甜心」王婕菱擔綱掌旗官

名古屋亞運於今天將迎來閉幕典禮，中華代表團在本屆賽會奮力拚搏，在今天還有最後一項馬術賽事將登場的情況下，目前已累積拿下5金、17銀、33銅，於獎牌榜暫列第14名，至於今晚將在瑞穂公園陸上競技場舉行的閉幕典禮，我國代表團確定將由17歲的「跆拳道甜心」王婕菱擔綱掌旗官。

名古屋亞運自9月19日點燃戰火以來，各國頂尖好手同台勁揚、刷新多項紀錄。我國代表團則在最後一日僅剩馬術賽事，由陳御龍、陳紘紳與林筠淇壓軸登場，截至目前為止我國已經在軟式網球混雙余凱文／黃詩媛、游泳男子200公尺蝶式王冠閎、田徑男子跳高傅兆玄、拳擊女子60公斤級林郁婷以及網球女雙謝淑薇／梁恩碩拿下共計5面金牌。

今晚登場的閉幕式進場，我國代表團也確定由跆拳道女將王婕菱擔綱閉幕掌旗官，年僅17歲的她今年首度踏上亞運舞台備受關注，可惜最終於女子49公斤級8強戰止步，無緣獎牌。此外，本屆賽事在當地買氣略顯冷清，日媒披露閉幕式門票並未售罄，籌委會因此決定釋出部分門票招待志工入場。