40歲網將謝淑薇 再戰亞運 收女雙第一金

中華代表團在本屆名古屋亞運的第五金，昨天落在網球賽場，女雙金牌戰連續兩屆上演台灣內戰， 謝淑薇與梁恩碩搭檔，以六比四、四比六、十比五擊敗詹皓晴／吳芳嫺，台灣組合「金包銀」。中華代表團單日則進帳一金一銀三銅，目前以五金十七銀卅三銅的成績迎接閉幕日。

四十歲謝淑薇與三年前杭州亞運女雙奪銀的廿六歲女將梁恩碩合拍；另一組女雙則是尋求女雙衛冕的詹皓晴、搭配首次參賽的吳芳嫺。兩組台灣搭檔昨天在金牌戰會師，賽前大會現場播放起台灣人耳熟能詳的嗨歌「東區東區」及「我們的主場」炒熱氣氛，瀰漫濃濃台灣味。

謝淑薇／梁恩碩在第一盤從○比三的落後演出逆轉勝，第二盤則由詹皓晴／吳芳嫺扳回一城，進入決勝盤「搶十」大戰後，「謝梁配」幾顆關鍵球的發揮，早早拉出領先優勢，最終也成功拍下金牌。

謝淑薇暌違十二年再戰亞運，收下個人在亞運的女雙第一金，賽後頻誇搭檔，「這場的主要功臣就是恩碩，她表現很好，很多球都處理得很圓滑。」梁恩碩謙虛回應「那是因為淑薇姐在前面很有威力。」謝淑薇說「是因為妳球很猛，所以我才很有威脅力。」

詹皓晴過去三屆賽事與姊姊詹詠然搭配都奪牌，包括上屆杭州亞運擊敗梁恩碩／李亞軒摘金，在詹詠然退休後，今年她和吳芳嫺聯手，延續連四屆奪牌紀錄，可惜未能完成連霸，她也說：「對手確實能在關鍵的時候發揮得比我們好，恭喜她們。」

網球代表隊在上屆亞運豪奪兩金兩銀一銅，本屆在女雙、混雙及男雙進帳一金一銀兩銅作收。

昨天另三銅分別是高爾夫女子團體、女壘隊及跆拳道女子五十七公斤級林唯均。

在名古屋進行的所有賽事昨天落幕，馬術賽今天上午在東京壓軸登場，為期十六天的亞運盛會台灣時間今天晚間五點於瑞穗公園陸上競技場進行閉幕典禮。