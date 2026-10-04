聽新聞
0:00 / 0:00

連十屆摘牌 女壘火力全開 擊退菲律賓奪銅牌

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
亞運女壘代表隊擊敗菲律賓，贏得銅牌。圖／中華代表團提供
亞運女壘代表隊擊敗菲律賓，贏得銅牌。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運壘球賽事昨天落幕，中華隊與菲律賓進行銅牌戰，我國打線火力全開，單場十三支安打包括三發全壘打，提前四局以十二比二擊退對手，連續兩屆獲銅牌。結果雖不盡如人意，但隊長沈嘉玟說「這段經歷我們會記很久」。

中華隊在本屆預賽以五勝兩敗排名第三，對戰兩大假想敵都未能贏球，四比五不敵中國大陸、二比四敗給日本，無緣再闖金牌戰。總教練韓幸霖表示，「對中國那場比賽，我們打得非常接近，但很遺憾輸掉了；對日本也是一直打到最後，大家都沒有放棄。」

昨天銅牌戰對上菲律賓，中華隊打線大有發揮，林鳳珍首局就敲兩分砲、第二局陳家宜、葉貴萍各轟一發三分全壘打，加上投手柯夏愛、杜雅婷各投兩局壓制對手，提前四局鎖定勝利，連續十屆賽事都站上亞運頒獎台。

韓幸霖透露，選手從比賽一開始有些緊張，加上賽事第一天還遇到下雨，表現不盡理想，但第二場比賽開始，狀況漸入佳境，她也十分滿意團隊在銅牌戰的表現。

沈嘉玟說「拿到銅牌很高興，但也有令人遺憾的地方，因為我們的目標不是銅牌。」她指出，這次亞運的經歷，將會讓大家都記很久，也從中了解下次還有哪裡需要做得更好，「教練一路上都很支持我們、球員也做了非常充分的準備，但我們沒能發揮出全部實力。」

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運女壘／中華隊3轟提前4局擊敗菲律賓 連兩屆奪銅

亞運棒球／我輸日無緣爭金 林昱珉再戰大陸爭銅要保住面子

亞運棒球／率隊奪銅 林昱珉差點投出飆無安打比賽

亞運棒球／南韓意外輸球改變局勢 中華隊抗日至少贏6分才能拚金

相關新聞

林唯均四強落敗 跆拳道收1銀2銅

名古屋亞運跆拳道對打最後一天賽事，上屆杭州亞運奪下銀牌的林唯均在女子五十七公斤級登場，先是在八強賽踢退巴黎奧運銀牌得主伊朗基亞尼，不過四強賽遭遇廿一歲的中國大陸新星張楚玲，在前兩回合與對手踢成平手的情況下，最終仍是以一比二敗下陣來，銅牌作收。

金牌的手不好握 詹謝情結延燒名古屋亞運

名古屋亞運女雙金牌戰昨天上演「台灣內戰」，謝淑薇、詹皓晴兩人的互動成為最大關注焦點，賽後謝淑薇面對詹皓晴伸手釋出的善意，僅舉起手摸了摸帽子，接著轉身離開，兩人仍舊沒握手，受訪時再隔空交鋒，火花十足。

連十屆摘牌 女壘火力全開 擊退菲律賓奪銅牌

名古屋亞運壘球賽事昨天落幕，中華隊與菲律賓進行銅牌戰，我國打線火力全開，單場十三支安打包括三發全壘打，提前四局以十二比二擊退對手，連續兩屆獲銅牌。結果雖不盡如人意，但隊長沈嘉玟說「這段經歷我們會記很久」。

40歲網將謝淑薇 再戰亞運 收女雙第一金

中華代表團在本屆名古屋亞運的第五金，昨天落在網球賽場，女雙金牌戰連續兩屆上演台灣內戰， 謝淑薇與梁恩碩搭檔，以六比四、四比六、十比五擊敗詹皓晴／吳芳嫺，台灣組合「金包銀」。中華代表團單日則進帳一金一銀三銅，目前以五金十七銀卅三銅的成績迎接閉幕日。

微笑球后曾雅妮 率中華女團亞運高爾夫奪銅牌

名古屋亞運高爾夫球昨天迎來最終輪，我國好手曾雅妮、徐薇淩與錢珮芸在女子組賽事攜手奮戰，雖然個人賽分別以並列第九名與兩個並列第十一名作收，但女團四輪合計總桿數五五○桿險勝南韓，幫助中華女團奪下銅牌，這也是繼二○一○年廣州亞運後女團再度站上高爾夫頒獎台。

廣角鏡／網球女雙內戰 謝梁搭檔奪冠 我連兩屆金包銀

名古屋亞運今天晚間將在瑞穗公園陸上競技場閉幕，我國代表團昨天再添第五金，網球女雙上演話題十足的「台灣對決」，謝淑薇／梁恩碩在金牌戰擊敗詹皓晴／吳芳嫺，台灣組合連兩屆女雙「金包銀」登上頒獎台。賽後詹皓晴在網前伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子，兩人上個月在美網賽後不握手的互動延續到亞運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。