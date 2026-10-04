連十屆摘牌 女壘火力全開 擊退菲律賓奪銅牌

名古屋亞運壘球賽事昨天落幕，中華隊與菲律賓進行銅牌戰，我國打線火力全開，單場十三支安打包括三發全壘打，提前四局以十二比二擊退對手，連續兩屆獲銅牌。結果雖不盡如人意，但隊長沈嘉玟說「這段經歷我們會記很久」。

中華隊在本屆預賽以五勝兩敗排名第三，對戰兩大假想敵都未能贏球，四比五不敵中國大陸、二比四敗給日本，無緣再闖金牌戰。總教練韓幸霖表示，「對中國那場比賽，我們打得非常接近，但很遺憾輸掉了；對日本也是一直打到最後，大家都沒有放棄。」

昨天銅牌戰對上菲律賓，中華隊打線大有發揮，林鳳珍首局就敲兩分砲、第二局陳家宜、葉貴萍各轟一發三分全壘打，加上投手柯夏愛、杜雅婷各投兩局壓制對手，提前四局鎖定勝利，連續十屆賽事都站上亞運頒獎台。

韓幸霖透露，選手從比賽一開始有些緊張，加上賽事第一天還遇到下雨，表現不盡理想，但第二場比賽開始，狀況漸入佳境，她也十分滿意團隊在銅牌戰的表現。

沈嘉玟說「拿到銅牌很高興，但也有令人遺憾的地方，因為我們的目標不是銅牌。」她指出，這次亞運的經歷，將會讓大家都記很久，也從中了解下次還有哪裡需要做得更好，「教練一路上都很支持我們、球員也做了非常充分的準備，但我們沒能發揮出全部實力。」